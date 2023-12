Vem kunde bli ny chefredaktör på Åbo Underrättelser när Tom Simola lämnar tidningen? Yle Åboland kollade fältet

Åbo Underrättelsers chefredaktör Tom Simola lämnar tidningen för stadsdirektörsuppdraget i Pargas. Därmed kommer ÅU snart behöva en efterträdare. Yle Åboland ringde runt till potentiella kandidater i Svenskfinland.

Lasse Svens, ÅU Medias styrelseordförande och skattmästare vid Stiftelsen för Åbo Akademi, säger att nyheten om att Åbo Underrättelsers chefredaktör Tom Simola lämnar tidningen för stadsdirektörsjobb i Pargas inte kommer som en överraskning.

– Det har ju varit känt att han har varit intresserad av tjänsten i Pargas, på så sätt är det ju inte en stor överraskning. Vi har varit medvetna om processen och förstås varit införstådda i att han var en stark kandidat bland dem som sökte stadsdirektörsjobbet, säger Svens.

Stiftelsekoncernen äger 82,3 procent av ÅU Media.

Bildtext Lasse Svens, skattmästare vid Stiftelsen för Åbo Akademi. Bild: Pontus Nyqvist / Yle Aktia,styrelseordförande

För ÅU Media blir det nu aktuellt att fundera på hur man inleder processen för att hitta en efterträdare. På torsdag har styrelsen möte och kommer internt att diskutera saken.

– Men först måste vi vänta på att det blir officiellt, konstaterar Svens.

Tom Simolas uppsägningstid är 6 månader, förklarar han, men ifall en ny chefredaktör hittas snabbt dröjer processen inte nödvändigtvis så länge.

Vilka meriter en framtida chefredaktör ska ha kan Svens inte svara på i nuläget då man inte kommit i gång med processen ännu.

Knepigt på ekonomifronten i mediebranschen

Tom Simola är både vd för ÅU Media och chefredaktör för tidningen.

Kommer ÅU Media att hålla kvar den kombinerade arbetsrollen att vd:n också är chefredaktör, eller blir det aktuellt med två separata tjänster?

– För ett förhållandevis litet bolag som ÅU Media är det kanske det naturliga att det är samma person, men det är något vi måste fundera på nu i och med att det blir en förändring och rekrytering, om vi ska fortsätta med den kombinationen, eller om det blir andra alternativ.

Har det varit en fungerande roll?

– Det tycker jag. Som vi alla vet är ju mediebranschen förhållandevis utmanande, så man måste försöka vara kostnadseffektiv och på så sätt har det fungerat bra.

Enligt Svens har ÅU Media samma utmaningar inom branschen som andra mediehus.

– Vi jobbar aktivt för att tidningen ska utvecklas och sköter sin roll som lokalt medium på svenska i Åbo och Åboland.

Enligt Kauppalehti gjorde ÅU Media en förlust på 361 000 euro år 2022. Den totala omsättningen var 2,9 miljoner euro.

”ÅU skulle behöva en stabil och mycket journalistiskt erfaren chefredaktör”

Yle Åboland ringde runt till flera medieprofiler som potentiellt kunde vara intresserade av jobbet. En del svarar kryptiskt på frågan, men en ger ett rakt svar är Hufvudstadsbladets nyhetschef Pia Heikkilä, som nyligen lämnat Åbo Underrättelser efter 25 år på tidningen.

När Yle Åboland ringer säger hon att hon trivs med sitt nya jobb och är inte intresserad av att söka jobbet som ny chefredaktör vid ÅU.

– Nej det är jag nog inte. Jag återhämtar mig ännu efter 25 år på ÅU och trivs väldigt bra i min nya roll som nyhetschef på HBL. Så jag har nog inga planer på att söka mig tillbaka till ÅU i det här skedet, jag ska nu aldrig säga aldrig, säger Heikkilä.

Bildtext Arkivbild. Pia Heikkilä jobbar numera som nyhetschef på Huvudstadsbladet efter 25 år på Åbo Underrättelser. Bild: Arash Matin / Yle Pia Heikkilä (Författare)

Hurdan chefredaktör behöver Åbo Underrättelser?

– ÅU skulle behöva en stabil, mycket journalistiskt erfaren chefredaktör som har visioner och tankar om hur man lotsar redaktionen och leder den journalistiskt framåt.

Hon hoppas man tar modell av Hufvudstadsbladet som nyligen valde Kalle Silfverberg till ny chefredaktör efter Erja Yläjärvi. Båda har en lång journalistisk bakgrund.

– Då styrelsen senast valde chefredaktör ansåg man inte att det var ett viktigt kriterium med journalistisk erfarenhet, så jag hoppas att man i dag gör det. Chefredaktören ska leda en tidningsredaktion som är utsatt för krav och kritik och jobbar genomskinligare än någonsin. Så det finns nog en efterfrågan på en stark journalistisk ledare som redaktionen har förtroende för.

Heikkilä säger att det ska bli spännande att följa med hur styrelsen ser på framtiden. Hon påpekar att ÅU har en speciell ställning som huvudsakligt ensam nyhetstidning på svenska i Åbo och Åboland och som självständigt tidningshus i Svenskfinland.

– Det är ju på ett sätt ett vägval man gör när man väljer en chefredaktör, för samtidigt gör man ett framtidsval om hur man ska utveckla tidningen och bolaget.

”Det är garanterat många som är intresserade av tjänsten”

Jens Berg, företagare inom media och kommunikation, kommer inte söka jobbet.

– Svaret är ganska enkelt, jag är inte intresserad. Jag trivs jättebra med det jag gör just nu. Jag har jobbat mina 15 år som chef i finlanssvenska mediehus och tycker kanske att det räcker för en människas liv, skrattar Berg.

Men han tror att tjänsten som chefredaktör för ÅU absolut kommer väcka ett stort intresse.

– Jag tror att det är ett jobb som garanterat intresserar många. Åbo och Åboland känns som ett område där det händer väldigt mycket spännande, så jag tror många kommer vara väldigt intresserade av uppdraget.

Bildtext Jens Berg har tidigare jobbat som chefredaktör för HBL och i chefsposition på Svenska Yle. Bild: Privat Jens Berg

Berg anser att ÅU:s chefredaktör behöver ett genuint innehållskunnande, vara en trovärdig journalistisk ledare och veta var publiken finns.

– Personen måste vara någon som förstår de digitala realiteterna och får med gänget på redaktionen så att alla springer åt samma håll.

Att chefredaktören på ÅU också är vd för bolaget har sina för- och nackdelar anser Berg, som påpekar att HSS Media har samma modell som ÅU, medan HBL frångått den kombinerade rollen.

– Den kombinerade rollen kommer med utmaningar. Ibland måste man kompromissa åt något håll när man bär de här dubbla hattarna. Det är inte helt lätt att chefredaktören är vd, samtidigt som det är ett plus med tanke på att förändringen i branschen är så snabb och radikal. Då vd:n och chefredaktören är samma person kan man snabbare göra förändringar. Det är plus och minus med båda och jag har sett båda under min arbetstid.

”Vi har många utvecklingsprojekt på gång vid Syd-Österbotten”

Biträdande chefredaktören och ansvariga utgivaren Anja Kuusisto vid Syd-Österbotten svarar per mejl.

– Jag jobbar sedan två år tillbaka som chefredaktör på Syd-Österbotten, där vi har många utvecklingsprojekt på gång, skriver Kuusisto.

Kuusisto har en lång karriär på Åbo Underrättelser bakom sig. Gällandeintresset för chefredaktörsposten skriver hon att hon inte har något mer att tillägga i nuläget.

Bildtext Biträdande chefredaktören och ansvariga utgivaren Anja Kuusisto vid Syd-Österbotten. Bild: Jaska Poikonen Syd-Österbotten,Ansvarig utgivare,HSS Media,Åbo Underrättelser

Hon påpekar att det däremot inte rakt av går att jämföra tjänsten hon har med den chefredaktörspost som Tom Simola haft, eftersom han är vd och i samband med det chefredaktör.

”Det är en sak jag inte har reflekterat över djupare innan du nu ringer och frågar”

Tidigare ÅU-anställda Dan Lolax, numera redaktionschef vid HBL, svarar varken ja eller nej på frågan om han är intresserad av posten som chefredaktör på Åbo Underrättelser.

– Det är en sak som jag inte har reflekterat över djupare innan du nu ringer och frågar. Svaret är väl att jag inte har tänkt på saken överhuvudtaget. Alla chefredaktörsposter för tidningar är väl intressanta, men jag är varken intresserad eller inte intresserad, säger Lolax.

Lolax har även jobbat som chefredaktör på Kommuntorget.

Bildtext Dan Lolax, tf redaktionschef vid HBL. Bild: Karl Vilhjálmsson journalister

Lolax påpekar att det är frågan om en otroligt viktig post både med tanke på tidningens 200-årsjubileum, men också för att det är viktigt att det finns flera olika röster och tidningar i Svenskfinland.

– Därför är det viktigt att ÅU finns, för det bidrar till mångfald på fältet, säger Lolax.

ÅU:s nuvarande redaktionschef Sari Sarelius svarar per sms att hon inte har tänkt på saken, då Yle Åboland hör av sig.

Samma sak svarar Susanna Landor, tidigare chefredaktör för HBL och numera diakon i Nagu kapellförsamling.

Landor säger kort att hon hoppas framtiden ska vara ljus för tidningen och att ÅU är en viktig tidning för mångfald på mediefältet.