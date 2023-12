Tjuvar tog sig in hemma hos äldre bland annat i Sibbo

Äldre personer har blivit utsatta för bedrägerier i östra Nyland under månadsskiftet november–december. Polisen har gripit två kvinnor och två män som är misstänkta för brotten.

”De har tagit sig in i äldre personers hem under falska förevändningar och stulit egendom. Bland annat kom de över värdesaker, bankkort och pengar”, säger kriminalkommissarie Freddie Cederlund i ett pressmeddelande.

De här fallen inträffade i Sibbo, Borgby, Askola och Tusby. Polisen fortsätter att utreda brotten.