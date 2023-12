Yle svarar: Inloggning gör Yle Arenan mer relevant

Vi publicerar skriverier, svar och rättelser som Yle skickat till tidningar. Det här svaret har skickats till Hufvudstadsbladet den 19.12.2023.

Leo Holmberg skriver i Hufvudsbladet (18.12) att han inte vill ha personanpassade tjänster och undrar varför han då måste logga in då han använder Yle Arenan.

Som Holmberg skriver behöver den som vill använda Yle Arenans mobilapp ett Yle-konto. Fortsättningsvis är det möjligt att använda Arenan också utan att logga in genom att gå in på arenan.yle.fi, antingen via mobiltelefon eller dator.

Vi rekommenderar trots allt varmt att den som vill få ut så mycket som möjligt av Yles utbud loggar in. Det ger bland annat en mångsidigare bild av innehållet, man kan fortsätta titta eller lyssna på en annan apparat, markera favoriter och se hela utbudet då man reser inom EU.

Som public service-bolag har Yle ett ansvar att se till att resurserna används så ansvarsfullt och effektivt som möjligt. Det att vårt utbud är fritt tillgängligt för alla garanterar inte att användarna hittar det de kunde tänkas vara intresserade av. Med hjälp av bättre information om hur Arenan används och med hjälp av mer mångsidiga rekommendationer kan vi bli bättre på vårt uppdrag. Därför är inloggningen viktig också för oss.

Yle kommer inte att rekommendera innehåll endast av den typ som tittaren eller lyssnaren redan tagit del av, utan vi försöker bredda användningen och öppna upp både arkivprogram och mer överraskande innehåll. Resultatet av personanpassning är enligt vår analytik inte en smalare, utan de facto en mer varierad mediekonsumtion.

Vi är medvetna om att inloggningen kan upplevas som en tröskel, men samtidigt ser vi att Arenan är betydligt lättare att använda då man väl är inloggad. I och med att antalet finländare med särskilda behov ökar blir också tillgängligheten allt viktigare och en central del av personanpassningen.

Den som trots allt inte vill att innehållet personanpassas kan välja bort funktionen genom att markera det under rubriken “tillstånd”. Då kan man delta i quiz och diskussioner, men innehållet anpassas inte enligt användaren.

För att få tillgång till ett Yle-konto räcker det att uppge en fungerande e-postadress, födelseår och ett valfritt användarnamn. Vi lämnar givetvis inte ut den här informationen till andra, utan använder den endast för att göra Yle Arenan mer relevant, lättillgänglig och meningsfull.

Marit af Björkesten

Strategidirektör, Yle