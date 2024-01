På jakt efter nya artister till spellistan? Här är fem artister du önskar att du upptäckt redan i fjol

2023 var ett bra internationellt år för många finlandssvenska artister. Men känner du till dessa dolda pärlor? Här är några poddtips för dig som är sugen på nya musikupplevelser!

Musikdokumentär vann den internationella tävlingen Prix Europa 2023 för årets bästa musikinnehåll och dokumenterar artister från eller med starka band till Svenskfinland:

Charlotta Kerbs och den tidlösa rösten

Charlotta Kerbs ordnar soulkonsert i världsklass i sin släkts gamla fähus 45:00

Hon har en röst som mäter sig med många stjärnor inom soulmusiken.

Hennes musik är gränsöverskridande: soul möter blues möter afrojazz möter indisk folkmusik…

Under året gav hon ut sin hyllade Muscle Shoals Ep - inspelad i samma studio i Alabama som så många stjärnor från Alicia Keys till Mick Jagger jobbat i.

Kuriositet: I januari åker Kerbs till Indien för att uppträda på Chennai-festivalen, tillsammans med sina musikerpartners Sanjay Khan och Darrell Craig Harris.

I Musikdokumentär kan du följa med på en unik spelning som hon ordnade i sin släkts gamla fähus på Lufolk i Lepplax. Sommarregnet faller medan bandet vibrerar och glöder som i den amerikanska södern.

Rapduon Gun och att cruisa omkring i Österbotten

Rapduon GUN:s musik föds ur hatkärleken till Österbotten 43:02

De dök upp från ingenstans, väckte förtjusning i de sociala medierna och plötsligt talades det mycket om Gun. Vadå Gun?

En rapduo i hemstickade masker, med roliga och berörande texter om Österbotten, om uppväxten där som ung kvinna, om längtan bort och tillbaka hem.

Duon gjorde sin debutspelning på hemmamark i juli i Jakobstad. Publiken på ett fullspäckat After Eight var oerhört peppade, gruppen kastade underkläder till sina fans som sjöng med i texter om att vara riksåttans Beyoncé eller papp din som betalade min dyra North face jacka.

Hör hur det lät och hur duons anonyma medlemmar Gun 1 och 2 kände när allt var över.

Knife Girl - ett fenomen som utforskar hypersexualitet

Knife Girl - Könsdysfori, framgång och hur konstigt det känns när folk dansar till hennes depression 44:58

Musikpressen i Norden har inte undgått att lägga märke till ett av den lilla finländska musikscenens fenomen: Knife Girl, eller Lili Aslo, vars år 2023 både handlade om att spela på större och större scener, och skriva ett helt nytt album.

På hyperpoppiga albumet Cum undersöks och beskrivs de enorma förändringar i sin sexualitet och identitet som Aslo erfor genom sin hormonterapi.

Bland andra svenska musikmagasinet Gaffa har lyft upp albumet.

Musikdokumentären om Knife Girl börjar hösten 2022, precis när albumet Uniform släppts och hon berättar om varför hon skapade Knife Girl, och hur karaktären hjälper henne att vara självsäker och sexig på ett sätt som inte är självklart för Lili Aslo själv.

Rötterna finns i Kyrkslätt, kolla in det här unika artistskapet som hela tiden växer sig större innan alla andra gör det.

Så hamnade Lxandras musik i Grey´s Anatomy

Lxandra - vägen från Tavastia till att spelas i Grey´s Anatomy 44:58

Under 2023 hann Lxandra delta i UMK med balladen Something to Lose, men också skriva ny musik i Los Angeles. Att jobba där bidrog till att ett par av hennes låtar fanns med i populära tv-serien Grey´s Anatomy, som går mot sin 20:e säsong.

Lxandra har valt att skriva musik på engelska, och eftersom den finska musikmarknaden är rätt finskspråkig så märks kanske inte alltid hur mycket hon hunnit uppnå.

Musikdokumentären om henne började spelas in redan 2020, när hon nyss varit förband åt Dua Lipa och vunnit ett framtidspris. Coronapandemin lade allt på hyllan.

Tre år senare träffas Lxandra och Sebastian Bergholm, lyssnar på de intervjuer om framtiden som spelades in kring debutspelningen på Tavastia och funderar på hur tuffa beslut man är tvungen att fatta för att hålla sina drömmar vid liv.

Synthvirtuosen Kebu blev stjärna på You Tube

Kebu - Från österbottniska Sideby mot synthstjärnorna 44:59

Kebu, eller Sebastian Teir, från Sideby är Svenskfinlands största You Tube-stjärna. Han började under tidigt 2010-tal lägga ut videon om 80-tals synthar och märkte att det fanns en publik som gillade det han gjorde.

Coverlåtarna växte med egna låtar och tiotals miljoner streams senare lämnade han sitt projektledarjobb på Teknologiska forskningscentralen VTT och turnerar omkring i Europa.

Kebu har byggt en studio som han kontrollerar med hjälp av ett komplicerat system och i musikdokumentären visar han upp den, och hur de där kännspaka 80-tals sounden riktigt blir till. 2024 firar Kebu med ny musik och turné.

Utöver dessa finns till exempel musikdokumentären om Ánnámáret, som vann Prix Europa för årets bästa musikinnehåll 2023. Kolla in seriesidan: