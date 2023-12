Skolbarn eller åldringar gör det samma – värdegrunden består när rektor Lena byter jobb

Vemod och tacksamhet men en oro över den ökade egoismen, försämrade kunskapsnivån och mindre tid för gemenskap i skolan. Med de tankarna lämnar Lena Sjöholm-Fahllund jobbet som rektor för att börja inom äldreomsorgen.

Det är mycket som ska göras, men Lena Sjöholm-Fahllund hittar lite tid över för intervju. I 34 år har hon gått till jobbet på Smedsby-Böle skola i Korsholm. De senaste 26 åren i egenskap av skolans rektor.

Det är med en känsla av både vemod och förnöjsamhet som tiden på skolan nu är slut. Från och med nästa år jobbar Sjöholm-Fahllund som verksamhetsledare för ett ålderdomshem i Vasa.

– Jag är nöjd att lämna skolan nu. Jag känner att jag gjort ett gott arbete, så gott jag har kunnat. Jag har fått mycket uppskattning genom åren, klart att jag inte kunnat göra alla nöjda men det vet jag ju. Så det känns bra att gå med ett gott minne i hjärtat, säger Lena Sjöholm-Fahllund samtidigt som hon konstaterar att det inte är utan vemod som hon stänger dörren bakom sig.

Hon valde att inte söka rektorstjänsten som hon har för en ytterligare femårsperiod.

– Jag gillar utmaningar och tycker om att vara lösningsfokuserad. Jag vill ännu utmana mig med någonting, om det är klokt vet jag inte men det känns bra, säger Sjöholm-Fahllund och skrattar.

Den nya utmaningen som väntar är som verksamhetsledare på ett ålderdomshem i Vasa. Med sig tar Sjöholm-Fahllund värdegrundstänket.

– När man jobbar med människor har man en värdegrund i sitt hjärta eller så skapar man det i verksamhetskulturen på arbetsplatsen. Och den tror jag är samma om jag jobbar med sjuåringar eller 87-åringar. Att jobba med personal är också det samma som jag nu har gjort.

Jag vill ännu utmana mig med någonting Lena Sjöholm-Fahllund om att byta jobb efter 26 år som rektor

Vad är det för skolvärld du lämnar bakom dig?

– En skolvärld i utveckling. Vi ser att samhället återspeglas i skolvardagen. Jag ser att det behövs mycket goda tankar, gott mod, framtidstro och vilja att hålla ihop. Det finns tecken som jag nog är orolig för. Det egoistiska samhället med avsaknad av respekt för varandra, språkbruk och också kunskapen. Hur är nivån och vilka krav vågar man ställa?

I stället för att måla upp negativa scenarion hoppas Sjöholm-Fahllund på att gemensamt hålla ihop och jobba för det som är viktigt, att skapa arbetsro för att god kunskap ska kunna växa just i skolan.

Det finns tecken som jag nog är orolig för Lena Sjöholm-Fahllund om skolvärlden i dag

Vad tror du att den ökade egoismen beror på?

– Kanske på att vi inte längre umgås i grupp och har sådan gemenskap. Det handlar mycket om ”jag”. Jag vill och jag tycker, jag tänker och jag kräver. Jag tror att det beror på att vi inte mera kommunicerar face to face utan det är via olika kanaler, e-post, Wilma, sociala medier. Då blir det ofta ”jag” och inte ”vi” som pratar tillsammans. Samhället skapar också ”jagmänniskor” just nu och det är lite skrämmande.

Allt mer bråttom hela tiden

Även samhällstakten återspeglar sig i skolan. Många har bråttom och här kan även hittas en del av förklaringen till varför barnen blir allt svagare på att läsa.

– Det är bråttom i samhället, bråttom i familjerna. Man hinner kanske inte läsa högt för barnen, och förstår kanske inte vad det ger om man läser nattsagor ur en bok. Jag tror att det börjar där.

Även tempot i skolan är högt. Högläsningstraditioner glöms bort när jobbet sker mera vid skärm och snuttläsning tar vid. Då uteblir fördjupningen och den stora fördelen med läsandet.

Om du tänker på den skola du kom till och den skola du lämnar, vad har ändrats?

– Massor har ändrats. Mycket har ändrat till det bättre och sedan finns det saker som jag tänker ”kunde vara som förr”. Men det vågar jag inte säga så ofta.

Vad saknar du?

– Jag tycker att vi hann samlas mera alla klasser, lärare och elever på just veckosamlingar. Nu är vi en så stor enhet så det blir mycket att organisera när man vill hålla ihop tillsammans. Gemenskapen har blivit mindre.

Mod för att kunna ändra kurs

När tiden på skolan är slut tror Sjöholm-Fahllund att hon kommer att sakna eleverna som glatt ropar ”hej rektor Lena!” och gemenskapen med kollegorna. Samtidigt har hon bestämt sig för att hålla de goda minnena väl bevarade inom sig och inte låta sig bli alltför vemodig.

Vilka råd vill du ge andra som funderar på att sadla om?

– Det är från person till person. Men jag tänker att jag ännu vill vara lite modig.