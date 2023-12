Julmat är viktigast för en riktig julstämning – här har vi paketerat alla viktiga siffror om julen

Statistikcentralen har samlat all nödvändig (och onödig) statistik man kan tänka sig om julen. Den visar bland annat att julmaten är det allra viktigaste för att vi ska känna julstämning.

I listan över det viktigaste för julstämningen är maten viktigare än levande ljus och julljus, släkt och vänner, att julpynta hemma och att lyssna på julsånger.

Och på julbordet är julskinkan fortfarande den överlägset populäraste maten, åtminstone hos de äldre vid julbordet. Ju yngre man är, desto mer gillar man istället efterrätter, bakverk, choklad och julkonfekt.

Ett diagram över de fem populäraste rätterna under julen Den populäraste julmaten Källa: Lejos Julskinka Rotsakslådor Risgrynsgröt Jultårtor Gravlax och annan gravfisk 0 procent 20 procent 40 procent 60 procent 80 ​ procent

Efter några år med lägre försäljning väntas det nu säljas fler julskinkor igen, säger husdjursproducenten Elina Heino i Vemo.

– Coronaåren märktes tydligt i skinkförsäljningen. Då större grupper, stora familjer inte fick sätta sig vid samma bord så valde man en mindre skinka. Men då vi äntligen kommit förbi den tiden så märks det i skinkförsäljningen, säger Heino.

Elina Heino föder upp suggor på sin gård i Vemo.

En annan avgörande sak för försäljningen är att julhelgen är längre. I fjol var den bara ett veckoslut, men i år samlas man för en längre helg och har också tid att äta skinka flera gånger.

– Det märks dessutom att vi vill ha finsk skinka på julbordet, julskinka med ursprungsmärkning och som är närproducerad, säger Heino.

I Sverige går trenden åt andra hållet. Under coronan åt svenskarna mer julskinka, men efter det har konsumtionen minskat, visar en undersökning som Consumer Panel Services GfK låtit göra.

”Under pandemin kunde man inte fira jul i större sällskap, utan det var sannolikt fler hushåll som köpte julskinka. Nu går det återigen både att fira jul tillsammans med släkt och vänner, men också att resa och testa olika typer av mat”, säger Elin Scotford, affärsutvecklingsansvarig för Consumer Panel Services GfK.

Samtidigt är julskinka den mat som flest finländare slänger bort efter jul. De tre största källorna till matsvinn under julen är skinka, rotsakslådor och rosoll.

Också bland drycker finns det en skillnad mellan äldre och yngre. Äldre finländare gillar mest rödvin på julbordet, medan glöggen är populärare bland de yngre.

En garf över de populäraste dryckerna till julen, med rödvin på första plats följt av kranvatten och mjöl. De populäraste dryckerna till jul Källa: Lejos Rödvin Kranvatten Mjölk och mjölkprodukter Öl Glögg 0 procent 10 procent 20 procent 30 procent 40 ​ procent

Granens barr täcker hela sovrumsgolvet

En annan viktig jultradition är julgranen. I år kommer uppskattningsvis 1,4 miljoner julgranar att resas i Finland. Det är både granar i hemmen och offentliga granar.

Nästan en miljon granar kommer från inhemska granodlingar, cirka 300 000 granar hämtas från egen skog och omkring 150 000 granar kommer från utlandet.

Det viktigaste kriteriet för en julgran är att den inte barrar.

Ett cirkeldiagram över de främsta kraven finländare har på julgranen. Främsta kravet på julgranen Källa: Plantagen Den barrar inte Utseende Den är billig Kvaliteten Ekologiskt odlad Närodlad Andra kriterier 0 procent 10 procent 20 procent 30 procent

Våra julgranar har i medeltal 60 grenar och omkring 200 000 barr. Om du låter bli att ge granen vatten, så den barrar av sig helt och hållet, så täcker barren hela ditt sovrumsgolv.

I affärskedjan Plantagens kundenkät säger 69 procent av finländarna att de ska ha en julgran. I år ska 42 procent skaffa en riktig gran och 27 procent en plastgran.

Finlands främsta julgran, julgranen vid Åbo domkyrka, kommer i år från Virmo norr om Åbo. Granen är i år 20 meter hög, den väger 4 000 kilogram och är 40 år gammal.

Granen vid Åbo domkyrka lutar på grund av att trädstammen är sned.

Julgranen är ändå inte det som finländarna främst vill pynta sitt hem med, utan där vinner stearinljusen knappt, enligt Prismas kundundersökning.

Staplar med de viktigaste juldekorationerna, där stearinljus är lite populärare än julgranen. De viktigaste julprydnaderna Källa: Prisma Stearinljus Julgran Julbelysning Julstrumpa 0 procent 100 ​ procent 25 procent 50 procent 75 procent

Julstjärnan populäraste julblomman

Finländarna köper och ger miljontals julblommor. Enligt Handelsträdgårdsförbundet är de tre populäraste blommorna julstjärna, amaryllis och hyacint. Plantagen har samma blommor i toppen i sin trendbarometer, men i liten annan ordning.

En graf över de populäraste julblommorna, där julstjärna och hyacint toppar listan. De populäraste julblommorna Källa: Plantagen Julstjärna Hyacint Amaryllis Rumsgran Julros Julkaktus Azalea Ceder 0 procent 5 procent 10 procent 15 procent 20 procent 25 procent 30 ​ procent

Två tredjedelar av alla julstjärnor är traditionellt röda. En stor del är vita, men andra färger blir allt vanligare. I välsorterade handelsträdgårdar kan man hitta rosa, kanelfärgade, persikofärgade och också gula julstjärnor.

Julstjärnan har i många år varit den populäraste julblomman.

Bland hyacinterna finns det tre huvudsakliga färger: rosa, vit och blå. I handelsträdgårdarna är cirka 40 procent av hyacinterna rosa, cirka 30 procent är vita och 25 procent blå.

”Yle Vega lyfter gärna fram ny julmusik”

I Gramex statistik över de mest spelade jullåtarna på de kommersiella kanalerna i Finland är Wham! med Last Christmas fortfarande etta. Den har varit listetta alla de senaste 15 åren, förutom år 2020 då John Lennon och Yoko Onos Happy X-mas (War Is Over) spelades mest kring jul.

De mest spelade julsångerna på radio i Finland Artist Låt Spelningar 2022 Wham! Last Christmas 735 Mariah Carey All I Want For Christmas Is You 646 Chris Rea Driving Home For Christmas 628 Band Aid Do They Know It's Christmas Time? 596 Vesa-Matti Loiri Sydämeeni joulun teen 478

På Yle Vega ser topplistan ändå annorlunda ut. Julen 2022 var de mest spelade låtarna inte alls jullåtar, utan istället First Aid Kits Palomino följt av Bruce Springsteens Turn Back the Hands of Time. Båda låtarna kom ut förra hösten.

På delad tredje plats finns sedan tre jullåtar; Anssi Växbys Vinterorkester med Julpapperstunna väggar, Arvingarna med Klart det ska bli jul och Camila Cabello med I'll Be Home for Christmas. Också de låtarna var nya jullåtar.

– På Yle Vega lyfter vi gärna fram ny julmusik, blandat med gamla klassiker, säger Svenska Yles musikchef Amie Borgar.

De vackraste julsångerna som sjungs i våra kyrkor är ett av Finlands största årliga musikevenemang. Det samlar årligen omkring en miljon finländare för att sjunga tillsammans.

Det är i år 50 år sedan julsångerna sjöngs första gången. Traditionen har också spritt sig till andra länder, så att man i år sjunger De vackraste julsångerna i över 20 länder över hela världen.

I fjolårets omröstning om den vackraste av De vackraste julsångerna vann Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt. Den finns med också i årets sånghäfte.

En graf över de vackraste julsångerna 2022, där Giv mig ej glans ej guld ej prakt är etta, följt av Himlen i min famn De vackraste julsångerna 2022 Källa: Finska Missionssällskapet Giv mig ej glans, ej guld, ej ​ prakt Himlen i min famn Stilla natt, heliga natt Nu tändas tusen juleljus Härlig är jorden 0 röster 100 röster 200 röster 300 röster 400 ​ röster

På finska vann i fjol Taivas Sylissäni, den finska versionen av Carola Häggkvists Himlen i min famn.

Årets julklapp är sällskapsspelet

Julklappar är viktiga, trots att vi har ekonomiskt svårare tider. Enligt Nordeas julbudgetundersökning använder finländarna i medeltal 557 euro denna jul.

Vi satsar 333 euro på julklappar, vilket är en mindre summa än såväl 2022 som 2021. I medeltal använder vi 224 euro på mat och andra juluppköp.

I Nyland sätter man cirka 20 euro mer på julklappar än man gör i andra delar av Finland, men var tionde finländare låter helt bli att köpa julklappar i år.

I Finlands Handels undersökning är det allt fler som köper immateriella eller etiska gåvor.

En graf över vad som är viktigt då vi väljer julklappar. Viktigast är att ge hållbara gåvor och inhemska produkter. Vad är viktigt då vi väljer julklappar? Källa: Finlands Handel Hållbara gåvor Inhemska produkter Tillverkningsland Fler immateriella gåvor Gåvor jag själv har gjort 0 procent 20 procent 40 procent 60 procent 80 ​ procent

I Sverige har HUI Research, som ägs av Svensk Handel, redan i 35 år utsett årets julklapp. Det första året blev bakmaskinen årets julklapp. I år blev det sällskapsspelet.

Motiveringen lyder: ”Att samlas med nära och kära och få en välbehövlig paus från verkligheten är något vi söker oss till i svåra tider. Samtidigt växer ny teknik fram som förnyar en traditionell produktkategori. Årets Julklapp är en gåva som förenar och skapar samhörighet för svenska folket.”

HUI Research har sedan 1988 utsett årets julklapp.