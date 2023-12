Lyckade julklappsinsamlingar i Vasa: ”Vartenda år blir man lika förbluffad”

Trots ekonomiskt tuffa tider finns en vilja att hjälpa andra med julstämningen. Donerade julgåvor hjälper hundratals familjer att få en god jul.

Fredagen blir en glädjens dag för Anders Olin i Vasa. Då är han med och delar ut julklappar och matkassar till mindrebemedlade familjer i Vasa. I 20 år har han organiserat insamlingen God Jul Vasa för Sionförsamlingen, och fortsättningsvis blir han lika positivt överraskad över resultatet.

För även om tiderna är svåra för många är hjälpviljan god och donationerna har kommit in i samma utsträckning som tidigare år. 97 procent av önskemålen som funnits publicerade har gått i uppfyllelse och resten fixar församlingen tack vare pengadonationer.

– Vartenda år blir man lika förbluffad över hur bra det går, men det är klart man var spänd över vad inflationen kunde ha ställt till med, konstaterar han glatt när Yle Österbotten ringer för att fråga hur det har gått.

Julklappar värda 15 000 euro

I slutet av november då God Jul Vasas sida lanserades berättade Olin att han hoppades på att Vasabornas hjälpvilja skulle vara lika stor som tidigare år, även om tiderna är tuffa. Han är tacksam över att det blev så.

Över 500 insamlade leksaker har samlats in och dessa har ett gemensamt värde på över 15 000 euro. Dessutom har pengar samlats från både privatpersoner, företag och en välgörenhetskonsert för mathjälp till behövande familjer. Att behovet är stort märks dock.

– Vi brukar få ett litet överskott som vi kan använda under året, behovet tar ju inte slut vid julen. Men i år har vi fler familjer som behöver hjälp så även om vi fått in lika mycket pengar räcker det inte lika långt. Men vi har en del resurser att ta till under året, människor skickar ändå matförfrågningar ganska regelbundet, säger Olin.

Bildtext I 20 år har Anders Olin samlat in julklappar åt fattiga familjer i Vasa. Även i år blev insamlingen en framgång. Bild: Anne Teir-Siltanen/Yle insamling,Vasa Sionförsamling

Hope gick bra i Vasa, sämre i Karleby

På annat håll har det inte gått lika bra. På Hope i Karleby ser det ut som om över 200 barns önskemål inte går i uppfyllelse. På Hope i Vasa har det däremot gått bättre. Teamledare Kristiina Brisk-Mosander berättar att insamlingen varit lyckad.

Många bäckar små gör en stor å Teamledare Kristiina Brisk-Mosander på Hope i Vasa om att även små donationer räcker långt

– Vår målsättning var att ge de familjer som vi haft att göra med under årets gång en julkasse med julgåvor och presentkort. Det kom något färre donationer än tidigare år, men varje familj fick något att glädjas över även om det blev lite skralare än tidigare, säger Kristiina Brisk-Mosander.

Även Hope har noterat att behovet av hjälp är större i år än tidigare.

– Jag är lättad och glad över att vi fått något till alla familjer. Det hade varit hemskt att säga att vi inte kan hjälpa. Vi är väldigt tacksamma över alla donationer.

Kristiina Brisk-Mosander påminner om att även en liten handling har en stor betydelse.

– En fru sa till mig att hon bara kan lägga in en liten summa på ett presentkort, jag svarade henne att av många bäckar små gör en stor å. Alla måste prioritera sin egen jul, men om det blir över kan man dela med sig åt andra. Även små donationer är viktiga.