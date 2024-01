Så här väljs kvotflyktingarna som får komma till Finland – de är betydligt färre i år

Riksdagen har bestämt att Finland kommer att ta emot 500 kvotflyktingar år 2024. Det är ungefär hälften mindre jämfört med år 2023, då Finland tog emot 1050 flyktingar.

Mirka Eirola, expert inom flyktingfrågor vid Inrikesministeriet, berättar att valet av kvotflyktingar är en process som involverar många sakkunniga – från flera olika myndigheter.

– Valet av kvotflyktingar involverar Immigrationsverkets experter, skyddspolisens experter och även integrationsexperter från kommunerna och välfärdsområdena, förklarar Eirola.

Eirola berättar att det i år är 50 år sedan Finland började ta emot kvotflyktingar, alltså flyktingar i en speciellt utsatt position.

– Under den pågående regeringsperioden fokuserar regeringens asylpolitik särskilt på barn, kvinnor och personer med funktionsnedsättningar. Det kommer att återspeglas i valet av kvotflyktingarna, förklarar Eirola.

Under den föregående regeringsperioden var kvoterna betydligt större, och rörde sig i genomsnitt runt 1000 personer per år.

– Antalet kvotflyktingar och vilka nationaliteter som väljs ut, det är politiska beslut. Nu har regeringen gått in för att minska på antalet, vilket ju är en trend i många länder just nu. Sverige har till exempel i sitt regeringsprogram minskat antalet kvotflyktingar. Tidigare tog de emot 5000, nu tar de emot 900.