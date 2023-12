Bensinpriset kan hållas lågt länge – dieselpriset ligger stadigt på en högre nivå

Varken sanktionerna mot Ryssland eller krisen i Israel verkar i nuläget hota tillgången på råolja. Priserna verkar vara på väg nedåt.

Under den senaste tiden har literpriset på 95 E10 sjunkit allt närmare 1,7 euro. Ännu i fjol steg det som högst över 2,5 euro.

Orsaken är att världsmarknadspriset på råolja har sjunkit redan en tid. Visserligen steg priset då krisen i Israel blossade upp, men har efter det sjunkit.

Hanna Kalenoja som är specialforskare på Bilbranschens informationscentral säger att det beror på att krisen inte har spridit sig till de oljeproducerande länderna så som många befarade.

– Även om krisen fortfarande skapar olika risker, till exempel eventuella begränsningar i möjligheterna att använda Suezkanalen, verkar det ändå som om tillgången på olja inte äventyras.

Bildtext Hanna Kalenoja som är specialforskare på Bilbranschens informationscentral säger att endast dieselpriserna påverkas av sanktionerna mot Ryssland. Bild: Juha Rahkonen vägtrafik

Dessutom har världsmarknadspriset på olja sjunkit på grund av att den ekonomiska tillväxten på världsmarknaden har varit långsam. Då sjunker efterfrågan på olja.

Många länder har nu också gott om olja, färdiga bränslen och gas i lager. Även det minskar efterfrågan, och då sjunker priset.

Dieselpriserna fortsatt höga

Priset på diesel påverkas fortfarande av sanktionerna mot Ryssland. Ryssland är en betydande dieselproducent. Då sanktionerna mot Ryssland utvidgades till att omfatta oljeprodukter försvann en stor del av den ryska dieseln från världsmarknaden.

Efter det har dieselpriset hållits kvar på en högre nivå. Fortfarande är det betydligt högre än före pandemin.

Hanna Kalenoja bedömer ändå att dieselmarknaden verkar lugn för tillfället.

– Länderna i Europa nu har fyllda gaslager, vilket de till exempel inte hade förra hösten. I situationer där det uppstår brist på gas brukar man ofta fylla på med diesel. Den kan användas som tunn eldningsolja i energiproduktion och då man värmer byggnader.

– Nu verkar det inte finnas någon risk för det. Situationen är bättre än inför fjolårsvintern och det minskar trycket att höja bränslepriserna.

Nya kriser kan höja bränslepriserna

Om inga nya kriser blossar upp och om krisen i Mellanöstern inte försämrar tillgången på olja kan priset på råolja hålls lågt också i fortsättningen. Dessutom kommer bränsleskatten att sjunka med 4–5 cent per liter.

Samtidigt är det värt att minnas att ekonomiska kriser ofta orsakas av oförutsedda negativa händelser som överrumplar marknaderna.

Däremot är det tämligen säkert att bränslepriserna inte kommer sjunka särskilt mycket lägre än dagens nivå.

OPEC-länderna har kommit överens om frivilliga produktionssänkningar. Med dem försöker de undvika att oljepriset sjunker för lågt.

– Det ligger inte i de oljeproducerande ländernas intresse att oljepriset skulle sjunka till särskilt låga nivåer. Därför kommer de att försöka bromsa en eventuell prissänkning, säger Hanna Kalenoja.

– Samtidigt är det bra att minnas att en snabbare ekonomisk tillväxt eller en ny kris som kunde hota tillgången på olja kan höja oljepriset.

Dagens oljepris är enligt Hanna Kalenoja varken särskilt dyrt eller billigt.

– Priset på brentolja, som inte omfattar rysk olja, har legat nära 80 dollar per fat. Det är en mycket låg nivå om vi jämför med fjolåret då priset steg till 120 dollar per fat. Samtidigt har en normal prisnivå under det senaste decenniet legat mellan 60 och 80 dollar per fat.

Även om den nuvarande pristrenden pekar nedåt väntar man sig att priset på olja stiger på sikt eftersom utsläppshandeln höjer priserna på fossila bränslen.

Hur mycket kan du tänka dig betala för bensin/diesel? Kommentera!