Film: Next Goal Wins – Michael Fassbender och Taika Waititi får in en feelgoodfullträff om fotbollen och livet

Efter att ha spelat kylig mördare i The Killer skruvar Fassbender upp hettan i en fotbollsfilm som visar att spelet inte spelar någon roll, poängen är hur man tacklar livet.

Den allra första scenen i Next Goal Wins gör mig riktigt nervös. En dåligt maskerad Taika Waititi (tänk Chevy Chase i 80-talskomedin Fletch) utklädd till något slags hippiepredikant dillar något om det fantastiska vi snart ska få ta del av.

”Åh, nej!”, stönar jag inombords och vill inte ta del av något alls. Hade personligen lite svårt för Waititis Hitler-tolkning i den oscarsbelönade Jojo Rabbit (2020) och vill helst besparas fler tokroliga upptåg där man ”skojar till det lite”.

Men bara någon minut senare är allt förlåtet. I det skedet har jag mött såväl världens sämsta fotbollslag som världens mest svårtyglade tränare.

Bildtext Skål! Thomas Rongen (Michael Fassbender) är redo att ta till flaskan när han inser hur det är ställt med laget han förväntas lotsa till en första vinst. Någonsin. Bild: Searchlight Pictures Next Goal Wins,Taika Waititi,Michael Fassbender,fotboll,filmrecensioner

Nu är jag mer än redo för den verklighetsbaserade storyn om hur det avskedade fotbollsproffset Thomas Rongen (Michael Fassbender) förpassas till Amerikanska Samoa för att lotsa ett lag som behöver hjälp med några småsaker.

Som kondition, teknik och motivation.

Men det dessa spelare saknar i form av koll på bollen tar de igen i vänskap och en fördomsfri kärlek till livet. Kort sagt: mötet mellan det glada laget och the trainer from hell är a match made in heaven. På alla plan.

Det mödolösa greppet

En av fördelarna med Next Goal Wins är att den lyckas erbjuda diversitet på ett avväpnande mödolöst sätt. Det här i motsats till den långa räcka filmer som tagit i så att livstycket nästan spricker i sina försök att bocka för alla politiskt korrekta rutor och göra anspråk på att omfamna hela mänskligheten.

I många fall har det lyst igenom att det först skrivits ett manus vars komponenter man sedan mer eller mindre klumpigt färglagt med diverse kulturella och sexuella förtecken.

Bildtext Kalla mig inte Johnny! Hos oss definieras Jaiyah (Kaimana) som en transkvinna. I den egna kulturen är hon en faʻafafin – en representant för ett tredje kön. Bild: Searchlight Pictures Next Goal Wins,Michael Fassbender,Taika Waititi,filmrecensioner,Kaimana

Men Taika Waititi tar udden av det mesta genom att driva med allt från den vite mannens frälsarkomplex till dennes förkärlek för andlighet à la The Matrix.

White people love that shit, konstaterar fotbollsförbundets lokala ordförande innan hans fru gör sig lustig över hur Rongen står och stirrar ut över horisonten som om han sökte svaren på livets mening bortom havet.

Svaren på hur han ska peppa sina hopplöst bortkomna spelare hämtar han däremot inte från några högre makter utan nöjer sig med att låna friskt ur filmklassiker som till exempel Al Pacinos On Any Given Sunday (1999).

För om film är bäst på bio och underdog-skildringar bäst på film så är tydligen manusförfattarna bäst i världen på att skapa sportharanger med lagom mycket pondus.

Bildtext Ta livet med en karatespark. Ralph Macchio har levt hela sitt liv i skuggan av en film som blandar sport, klassiska repliker och mystik. Bild: DR avsnitt 1,4084 9101 000,hollywoodstjärnor,jan elhøj,johan stahl,ralph macchio

Det blir mycket prat om att trotsa helvetet som ett team och kämpa sig fram mot ljuset – kryddat med lite ”wax on, wax off”-vibbar.

För visst finns här mängder av ljuvligt kärleksfulla blinkningar till filmpublikens tidlösa förkärlek för ”training montage”-sekvenser där man går från svettig kamp till svettig seger.

I motljus.

Bend it like Fassbender

Avslutningsvis måste jag kommentera det faktum att det finns recensenter som anser Michael Fassbender vara helt fel i rollen som Rongen och att de övriga skådespelarna utgör en ansiktslös massa.

Efter att ha varit irriterad på att Fassbender spelar på samma strängar i David Finchers omtalade The Killer som han gjorde i Steve McQuens Shame (2011) blir jag glad över att få se honom ta ut svängarna.

Hans Rongen är rörande, upprörande och oväntat rolig i en uppfriskande blandning.

Bildtext Lysande framtidsutsikter. Michael Fassbender spelar ofta strama, brutala eller kyliga män. Nu får han vara både varm och rolig. Bild: Searchlight Pictures Michael Fassbender,Taika Waititi,filmer,fotboll,Next Goal Wins

Och den som påstår att de övriga utgör en anonym massa måtte ha missat både Oscar Kightleys charmiga allt i allo, Uli ”Young Rock” Latikefus sexiga målvakt och intensiva Kaimana i rollen som den första icke-binära transkvinnan i VM-kvalens historia.

Däremot kan man fråga sig hur det är möjligt att Waititi genomgående underanvänder Elisabeth ”Handmaids Tale” Moss i rollen som Rongens hustru.

Men man kan inte alltid få allt i en enda film, lika lite som livet står och faller med en enda fotbollsmatch. Det handlar ju – trots allt – bara om ett spel.

Har jag hört.