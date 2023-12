Somnade i ett obekant hem i Lojo – slog och bet husägaren medan barnen såg misshandeln

Polisen har gripit en man, misstänkt för våldsbrott som begicks i en bostad på Busholmen i Helsingfors under natten till lördagen (9.9).

Mannen som misstänkts ha brutit sig in i en bostad via balkongen greps under tisdagen, efter att polisen bett om tips av allmänheten. Han misstänks för grov våldtäkt, grovt hemfridsbrott och misshandel.

Enligt polisen kände mannen och personen i bostaden inte varandra sedan tidigare.