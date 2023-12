Personalen anmälde barnskyddet i Österbotten till RFV – köerna är för långa och klienterna för många

Under 2023 har två enheter vid Österbottens välfärdsområde anmälts till Regionförvaltningsverket av den egna personalen. Barnskyddet anmäldes under hösten och verksamheten vid jouren i somras.

Välfärdsområdets direktör Marina Kinnunen säger att hon är glad över att personalen är riskmedveten och gör som man borde göra.

Hon säger också att välfärdsområdet sitter i en svår sits med å ena sida stora förändringar i verksamheten och å andra sidan krav på besparingar.

– Det är en kombination där vi vet att det inte fungerar som det skulle fungera om vi skulle ha alla tjänster besatta och så mycket pengar som det skulle krävas, säger Kinnunen.

Annina Sadeoja, överinspektör på Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland bekräftar att det under hösten har kommit in en anmälan mot barnskyddet vid Österbottens välfärdsområde och att myndigheten har ärendet under behandling.

– Den handlar om att tidsfristerna inom barnskyddet har överskridits och att antalet klienter per anställd är för många, säger Sadenoja.

Vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit kan Sadenoja inte berätta annat än att det kan handla om att de ber om information från välfärdsområdet.

Enligt Sadeoja kommer deras utredning att bli klar under våren.

Negativa nyheter påverkar rekryteringen

Enligt Kinnunen är situationen vid barnskyddet ingen nyhet utan något man försökt jobba med redan sen tidigare.

– Jag tycker att de har försökt göra en hel del redan. Men sen måste vi ju förstås se på situationen på nytt. Har vi gjort allting? Är det ännu någonting som vi kan göra? Men nu för tiden är det också många gånger att vi måste tänka på helt nya sätt att jobba.

Bildtext Marina Kinnunen säger att hela välfärdsområdet sitter i en svår sits. Bild: Ulrika Stagnäs-Lund / Yle vård,hälsovård,felbehandling,missförhållanden,gynekologi,gynekologer,patientsäkerhet,Patientsäkerhet i sjukvården

Enligt Kinnunen påverkar den negativa publiciteten välfärdsområdets möjlighet att rekrytera personal.

– Om man tar upp mycket negativa saker vid en enhet så är det inte många som vill jobba vid den enheten. Det här är ett teamarbete i hela organisationen och vid många av våra enheter trivs personalen otroligt bra och tycker om och älskar sitt jobb. Tyvärr tar man inte upp den synvinkeln så hemskt mycket, säger Kinnunen.

Österbottens Tidning var först med att berätta om anmälan mot barnskyddet.