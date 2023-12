Betydligt billigare att laga skinka och bada bastu dagen före julafton i år – för dem med börspris på el

Det rörliga elpriset ligger under lördagen på en femtedel av vad priset var för ett år sedan. Att hålla julbastun varm kostar bara några euro.

Enligt den nordiska elbörsen Nordpool ligger det rörliga elpriset inklusive mervärdesskatt under lördag på dryga 4 cent per kilowattimme. Förra året låg genomsnittspriset dagen före julafton på 21 cent per kilowattimme.

Billigast blir det under natten till lördag då elpriset på börsen sjunker under 1 cent per kilowattimme. Mellan klockan 3 och 4 på efternatten är priset nära 0.

Fram till åtta på lördagsmorgonen är det rörliga elpriset under två cent. Priset stiger ändå mot kvällen och klockan 18–20 ligger priset över 8 cent per kilowattimme.

Skinkan gräddad för drygt tio cent och bastubad för några euro

Det slutliga priset som en konsument med rörligt elpris betalar utgörs av elpriset tillsammans med elöverföringskostnaden. Enligt Energimyndighetens statistik för december har genomsnittspriset på elöverföring varit kring 7 cent per kilowattimme, inklusive skatt och andra utgifter.

Med den prisnivån innebär det att personer med ett tvåårsavtal med fast elpris hos elbolaget Helens kan bada bastu i tre timmar för cirka 4,30 euro. Har man i stället ett elavtal med rörligt elpris betalar man knappt två euro plus elbolagets marginal för att basta mellan klockan 18 och 21 på lördagskvällen.

Även statens bolag för hållbar utveckling Motiva har samma siffror i sina beräkningar.

Enligt Veli-Matti Virtanen på Motiva går elektriska bastuugnar ändå inte på maximal effekt under hela den tid de används. Den verkliga konsumtionen av el blir därför lägre och därmed blir också det slutliga priset på räkningen lägre.

Att steka julskinka förbrukar kring tre kilowattimmar el, bedömer Motiva.

För den som steker sin skinka på lördag skulle det alltså kosta dryga 13 cent om man inte räknar med elbolagens marginal. Även då priset för elöverföring är inräknat stannar priset rejält under 50 cent.

Allt populärare med rörligt elpris

För många kostar det på lördagen lika mycket som vanligt att tillreda julskinka och bada bastu, eftersom en stor del av finländarna har ett elavtal som inte följer elbörsens fluktuationer.

Elavtal med rörligt pris har blivit allt mer populära. Exakt hur många finländska hushåll som har sådana avtal är ändå svårt att avgöra i nuläget.

Den senaste statistiken är från slutet av år 2022. Då hade omkring 14 procent av finländarna ett avtal om börspris på el.

Enligt elbolaget Fortum har avtal med rörligt elpris ökat i popularitet sedan i fjol.