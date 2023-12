Svenska JVM-backen åkte på hjärnskakning i genrepet – missar hemmamästerskapet

Manchester City kom till klubblags-VM som stora favoriter och laget spelade också hem titeln. Det blev 4–0 i finalen mot Fluminense.

Julian Alvarez gav City en smakstart då han stötte in 1–0 i första minuten. En knapp halvtimme in i matchen nätade City igen då Phil Fodens skott gick via Fluminense-backen Nino och in i mål.

Foden fick också ett mål på sitt konto. Han han gjorde 3–0 i den 72:a minuten efter en perfekt passning av Alvarez. Och Alvarez fastställde slutsiffrorna i 88:e minuten då han placerade in 4–0.

Finalseger med fyra mål är tangerat rekord i klubblags-VM. Barcelona vann med samma siffror i finalen 2011.

Manchester City har nu vunnit fem titlar under 2023: Premier League, FA-cupen, Champions League, supercupen och klubblags-VM.