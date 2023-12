Videogranskningen knäckte kvitteringsjakten mot Kanada – Juniorlejonen förlorade JVM-premiären

De tusentals kanadensarna på läktarna fick som de ville. Finland behöver inte skämmas över premiärinsatsen i junior-VM – men Kanadas 5–2-seger var inte orättvis.

I hockeytokiga Kanada är junior-VM en helig sak. Det betyder att man vallfärdar till läktarna även under de år som turneringen undantagsvis inte spelas i Nordamerika.

Därför var det inte så konstigt att det var rödvitt publikövertag på läktarna i Göteborg trots att Finland stod för motståndet. Och de tusentals kanadensarna fick se sitt kära landslag göra jobbet i JVM-premiären.

Kanada fick med sig en uddamålsledning i första perioden och släppte aldrig ledningspositionen. Slutsiffrorna 5–2 ljuger inte.

– I första perioden var vi nervösa. I andra kom vi bättre in i matchen, men i sista perioden nådde vi inte riktigt vår nivå, sammanfattar Finlands förbundskapten Lauri Mikkola för Discovery.

Bommade jätteläge

Premiärmatchen bjöd stundtals på precis så friskt flödande tempohockey som gett JVM sin charm. Det kunde ha lett till en finländsk drömstart.

Men efter att Kanadakeepern Mathus Rousseau stått för en sidledningsförflyttning, som mycket väl kan bli kandidat till turneringens räddning, efter ett blåvitt två mot noll-anfall kom i stället kallduschen bakåt.

Bildtext Lenni Hämeenaho sumpade ett jätteläge i första perioden. Bild: LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI Finlands herrjuniorlandslag i ishockey

I nästa sekvens fick Kanada snurr på spelet i Juniorlejonens zon – vilket slutade snöpligt för finländsk del. 1–0 kom efter att Maveric Lamoureux träffat baken på Nate Danielson framför Finlands mål.

Juniorlejonen visade att man i stunder kunde hävda sig mot stornationen, men i försvaret blev det för rörigt. Det var också fallet i andra perioden då Kanada fick in sitt andra, efter att Owen Allards skott gått in via stolpen och målvakten Niklas Kokko.

På numerärt överläge visade Finland prov på positiva tendenser, och belöningen blev en reducering före andra pausvilan. Arttu Kärki stod för leveransen från blålinjen och Aleksanteri Kaskimäki för styrningen från närhåll.

Superlöftet avgjorde

Någon verklig jakt på kvittering blev det aldrig i tredje perioden. I stället skulle Kanadas hajpade superlöfte visa vägen.

Först var Macklin Celebrini nära 3–1 med ett rappt handledsskott som stoppades av ribban. Matchavgörandet kom i stället strax senare då 17-åringen fick rota i Kokkos målområde.

Kanadensarna började fira efter den tilltrasslade situationen och videogranskningen visade att de hade rätt. Pucken kunde skymtas glida in under Kokkos skydd över mållinjen.

Bildtext Niklas Kokko visade att Finland har en förstamålvakt att lita på. Bild: EPA-EFE/Bjorn Larsson Rosvall Finlands herrjuniorlandslag i ishockey

Finland fick prova på powerplay i flera repriser på slutet utan framgång. Slutspurten kom av sig efter en sällsynt utvisning med några minuter kvar.

Juniorlejonen straffades med en utvisning efter att domarna ansett att den sjätte lagets sjätte spelare hoppat in på planen för tidigt efter att Niklas Kokko lämnat sitt mål.

Slutet bjöd på en målkavalkad av mindre betydelse. Matthew Poitras satte Kanadas fjärde i tom bur, Juniorlejonens kapten Jere Lassila fick in ett tröstmål och kanadensarna punkterade till slut matchen i tom kasse genom Maveric Lamoureux.

Finland får fortsätta jaga sin första trepoängare i morgon, då man möter Tyskland med start klockan 15.30.