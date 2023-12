Saltvatten strömmar in i Östersjön – marinbiolog: ”En positiv nyhet för bottenvattnet och en god nyhet för torsk”

Saltvatten har strömmat in i Östersjön sedan den 20 december. Enligt Erik Bonsdorff, professor emeritus i marinbiologi vid Åbo Akademi, är doser av syrerikt saltvatten avgörande för ett fungerande ekosystem.

Vattnet i Östersjön byts konstant ut, det lite sötare ytvattnet trycks ut och saltare vatten tränger in från Nordsjön. Det saltare vattnet är tyngre än sötvatten, och detta skapar olika skikt i havsvattnet.

Att det nu strömmar in saltvatten är en del av ett kontinuerligt kretslopp. Det som nu sker i Östersjön är att en hård västlig storm på Nordsjön för in saltvatten, samtidigt som ytvattnet har dragits ut ur Östersjön genom danska sundet.

– Problemet för Östersjön är att saltvattnet är tungt och ligger på bottnen. De danska sunden är väldigt grunda, och därför behövs en ordentlig fysisk kraft för att trycka in vatten, säger Bonsdorff. Saltvattnet trycker sedan upp det djupvatten som nu finns i Östersjön.

Bildtext Erik Bonsdorff, professor emeritus i marinbiologi vid Åbo Akademi. Bild: Barbro Ahlstedt / Yle Erik Bonsdorff,Daniel Olin

Just nu är havsvattnet enligt Bonsdorff mer eller mindre syrefritt, vilket är illa för Östersjön. För att det syrerika vattnet ska nå ända till våra kustvatten krävs en väldigt stor mängd saltvatten.

– Östersjön är ganska stor, man byter inte vattnet i badkaret på en gång i det här fallet. Det finns en tröghet i vattnet, det som kommer in i södra Östersjön nu är inte sagt att nå vår kust till nästa vår. På kort sikt är detta bra för bottenvattnet men inte direkt bra för kustvattnet.

Saltpulser är inget människan direkt kan påverka

Enligt Bonsdorff finns det även en ekologisk risk för våra kustvatten. Det vatten som nu är bottenvatten trycks upp mot ytan då saltvattnet når kusten, vilket gör att vattnet blir kallt och salt men framför allt rikt på fosfor. Mycket fosfor matar övergödning och skapar ett optimalt tillstånd för algblomning.

– Om vattnet ligger kvar på ytan då isen lossnar på vårvintern innebär det godis för de alger som finns vid våra kuster. Då kan man få en väldigt kraftig produktion av alger på ytan, vilket sedan i sin tur leder till sämre syreförhållanden i bottenvatten då ytvattnet sjunker.

Saltpulser är alltså både bra och mindre bra, allt beror på hur ofta saltvatten strömmar in och hur mycket som strömmar in. Förr var det vanligare att saltvatten strömmade in i Östersjön, men på senare tid har det blivit allt mer sällsynt. Senast en större saltpuls ägde rum var 2014.

Varför förekommer saltpulser mer sällan nu än tidigare?

– Det är ingen som riktigt vet vad det beror på eftersom stormfrekvensen har inte blivit mindre eller något sådant. Det är något i vattnets fysik och i något om hur de stora havsströmmarna rör sig, kopplat till en slump.

Enligt Bonsdorff är det här inget som människan direkt kan påverka, men en uppvärmning av havsvattnet i Nordatlanten och Nordsjön kan innebära att vattenströmmarna ändrar sin riktning. Det skulle inte vara bra för Östersjön.

Bonsdorff väljer att se det goda i nuläget trots mindre varningsflaggor.

– Jag ser det som en positiv nyhet för bottenvattnet och en god nyhet för torsk och sådana fiskar som är beroende av saltvatten. Om vi leker med tanken att detta sker igen nästa vinter skulle jag se det mera som en god nyhet än en riskabel nyhet. Men om det inte händer nästa vinter så händer det sannolikt inte hemskt mycket hos oss.