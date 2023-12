New York Times stämmer Microsoft och Open AI för copyrightbrott – miljoner artiklar ska ha använts till att lära upp artificiell intelligens

Tidningen New York Times har stämt Microsoft och Open AI för brott mot upphovsrätten. Enligt den amerikanska tidningen har de två bolagen utan tillstånd använt NYT-artiklar till maskininlärning.

På onsdagen lämnade tidningen New York Times (NYT) in en stämningsansökan mot mjukvarujätten Microsoft och Open AI för brott mot upphovsrätten. Det tillkännagav tidningen på onsdagseftermiddagen finsk tid.

I sin stämning presenterar New York Times bland annat följande exempel på hur Microsoft genom att använda artificiell intelligens (AI) olovligen utnyttjar tidningens material: Om man använder Microsofts sökmotor Browse with Bing – som utnyttjar den fjärde version Open AI:s chattrobot Chat GPT, Chat GPT 4 – kan man få svar som så gott som ordagrant återger resultat från New York Times produktrecensionssajt Wirecutter. Ändå länkar inte Bing till ifrågavarande artikel hos Wirecutter och sökmotorn städade också bort de länkar som Wirecutter använder för provision när konsumenter köper produkter enligt sajtens rekommendationer.

Sammanlagt ska Microsoft och Open AI enligt NYT ha utnyttjat miljoner NYT-artiklar i ett försök att konkurrera med mediebolag i fråga om information, uppger tidningen.

”Genom Microsofts Bing Chat (nyligen nylanserad under namnet 'Copilot') och Open AI:s Chat GPT strävar de svarande efter att åka snålskjuts på New York Times omfattande investering i journalistik genom att använda den för att bygga ersättningsprodukter utan tillstånd eller betalning”, heter det bland annat i stämningen, som har lämnats in till en federal domstol på Manhattan i New York.

Varken Microsoft eller Open AI kommenterade nyheten genast på onsdagen.

AI-hallucinationer ett problem

New York Times lyfter också upp den potentiella skada som kan orsakas av så kallade AI-hallucinationer, när en chattbot hittar på information och sedan dessutom anger en verklig källa som påstådd upphovsman. I åtalet lyfter NYT fram flera fall där Bing Chat har gett fel information och uppgett New York Times som källa. Ett exempel på det här är en lista på 15 hjärtvänliga födoämnen som uppgavs ha kommit från tidningen, men där 12 av de 15 födoämnena inte alls nämndes av NYT.

”I stället för att säga 'Jag vet inte' tillhandahåller svarandes GPT-modeller med tillförsikt information som i bästa fall inte är riktigt korrekt och i värsta fall bevisligen (men inte igenkännligt) falsk. Mänskliga granskare har mycket svårt att skilja 'hallucinationer' från korrekta resultat”, konstaterar New York Times i sin stämningsansökan.

Svenska Yle mötte nyligen AI-hallucinationer när vi frågade AI om finlandssvenska jultraditioner.

Frågan om ”miljarder dollar”

Stämningsansökan presenterar ingen exakt summa som NYT kräver av de två bolagen, men konstaterar att det handlar om ”miljarder dollar” som NYT anser sig vara berättigad till på grund av ”olaglig kopiering och användning av” tidningens material.

AI-bolag har väckt stort intresse bland investerare och Open AI uppges vara värt över 80 miljarder dollar (över 72 miljarder euro), medan Microsoft har meddelat att man satsar 13 miljarder dollar (11,7 miljarder euro) på Open AI och som sagt har bakat in AI i sin sökmotor Bing.

NYT konstaterar att tidningen är det första stora amerikanska mediebolaget som stämmer Open AI och Microsoft med anledning av brott mot upphovsrätten för skriven text. Det är ändå inte första gången AI anklagas för oetiskt beteende.

I somras anklagade skådespelaren Sarah Silverman Facebooks moderbolag Meta och Open AI för att ha utnyttjat hennes memoarer som träningstext för maskininlärning och i höstas stämde ett antal författare, inklusive John Grisham, Open AI för att ha använt sig av tiotusentals böcker.

Inte heller på bildfronten har det gått som på Strömsö. Fotojätten Getty Images stämde i våras Stability AI, som skapar bilder av en prompt, för att olovligen ha utnyttjat bolagets bilder och textbeskrivningar.