Roope Hintz gjorde hattrick, en ”märkbart kvickare” Aleksander Barkov noterades för 0+3 och Juuse Saros stod för en jätteparad

I hockeyligan NHL imponerade Roope Hintz och Aleksander Barkov stort och lotsade sina lag till segrar. Nashvilles Juuse Saros stod för omgångens räddning, medan Toronto har stora målvaktsproblem.

Roope Hintz blev stor hjälte för sitt Dallas Stars i hemmamatchen mot Chicago Blackhawks. Dallas tog en 5–4-förlängningsseger efter att Hintz avgjort med sitt tredje mål för kvällen.

Hintz har fått i gång sitt maskineri och saldot i de nio senaste matcherna är 6+6=12 poäng.

Dallas hamnade i ett tidigt tvåmålsunderläge men vände sedan 0–2 till 4–2.

– De ledde med 2–0 men vi kunde i det skedet ha gjort 2–3-mål. Det var verkligen inte så att vi blev utspelade i inledningen, säger Dallastränaren Peter DeBoer på NHL:s webbplats.

Chicagospelaren Tyler Johnson kvitterade till 4–4 då 57.24 hade spelats och tog matchen till förlängning. Där kom Hintz avgörande med bara åtta sekunder kvar på klockan.

Finländarnas poängliga 1. Mikko Rantanen (COL) 36. 18+26=44

2. Sebastian Aho (CAR) 33. 14+25=39

3. Aleksander Barkov (FLA) 32. 11+27=38

4. Roope Hintz (DAL) 32. 14+18=32

5. Matias Maccelli (ARI) 35. 6+21=27

6. Miro Heiskanen (DAL) 34. 4+20=24

Aleksander Barkov prisas

Florida Panthers förstacenter Aleksander Barkov har spelat robust under hela säsongen och öser nu även in poäng. Mot NHL:s hittills bästa lag New York Rangers blev Barkovs saldo 0+3 då Florida tog en 4–3-seger och förlängde sin segersvit till tre matcher.

En annan spelare som imponerar är Rangerssvensken Mika Zibanejad, som kvitterade till 3–3 då 52.15 hade spelats. Han förlängde sin poängsvit till nio matcher i vilka han har noterats för 8+8=16 poäng.

Barkovs högerytter Sam Reinhart blev tvåmålsskytt för andra matchen i rad. Finländarens förbarbete till Reinharts 1–1-kvittering var minst sagt imponerande. Se framspelningen på X.

Barkov har i de tre senaste matcherna stått för 0+8=8 poäng och Floridatränaren Paul Maurice tycker att Barkov är bättre än någonsin tidigare.

– Han spelar på ett helt annat sätt. Det handlar inte längre bara om spelet med pucken: passningar, beröringar och sånt. Han spelar fysiskt och är snabb. Han är märkbart kvickare den här säsongen, säger Maurice enligt The Hockey News.

Finländaren prisas även av sina lagkamrater. Matthew Tkachuk säger att Barkov ”är i en klass för sig” och Carter Verhaeghe håller med.

– ”Barky” är den bästa spelaren i vårt lag. Han gör alltid enorm skillnad då han är på isen, säger Verhaeghe enligt Jameson Olive.

Även Niko Mikkola noterades för poäng i Florida. Han spelade fram till ett mål och bröt en sju matcher lång poänglös svit.

Bäst i öst Lag Matcher Poäng 1. NY Rangers 34 49 2. Boston 33 46 3. Florida 35 44 4. NY Islanders 35 43

Trots förlusten var Rangerstränaren Peter Laviolette till lags med insatsen mot Florida.

– Vi gjorde en bra match efter att ha listat ut hur vi ska agera på deras intensiva forecheck, säger Laviolette på NHL:s webbplats.

– Vi skapade en hel del chanser men fick inte utdelning.

Makalös räddning av Juuse Saros

Nashville Predators målvakt Juuse Saros räddade bara 18 av 23 skott i matchen mot Detroit Red Wings, men stod för omgångens snyggaste räddning då han motade Patrick Kanes skott.

34 s Juuse Saros stoppar Patrick Kane - Spela upp på Arenan

Detroitanfallaren Lucas Raymond avgjorde matchen i förlängningen med sitt 5–4-mål. Sköna poäng för Detroit som inför matchen mot Nashville bara hade vunnit två av sina elva senaste matcher.

Nashvilles förstakedja med Filip Forsberg (2+1), Ryan O'Reilly (0+0) och Gustav Nyquist (2+1) stod för Nashvilles samtliga fyra mål.

– Så har det sett ut hela säsongen. Vi behöver hjälp av de övriga kedjorna men de levererar inte för tillfället, konstaterar Nashvilles tränare Andrew Brunette på NHL:s webbplats.

Torontos målvaktsspel fallerar

Toronto Maple Leafs, som har dragits med kroniska målvaktsproblem, läcker fortsättningsvis bakåt. Ilja Samsonov släppte in 15 av 21 puckar då Toronto åkte på en 5–6-förlängningsförlust mot Columbus Blue Jackets. Johnny Gaudreau (1+2) stod för det avgörande målet.

– En sådan här match vinner vi 99 av 100 gånger, säger Torontotränaren Sheldon Keefe på NHL:s webbplats.

– Men vi kan inte göra sådana här misstag med tanke på vilken nivå ”Sammys” målvaktsspel ligger på för tillfället. Vi behöver ge honom mer hjälp för att vinna matchen.

Bildtext I somras förlängde Toronto med Ilja Samsonov. Ettårskontraktet är värt 3,55 miljoner dollar. Bild: Russell LaBounty-USA Today Sports/All Over Press Ilja Samsonov

Den tilltänkta förstamålvakten Samsonov har en räddningsprocent på 86,2. Toronto har ett akut problem då lagets andra målvakt Joseph Woll dras med en vristskada och har varit borta i över tre veckor.

– Jag är säker på att Brad Treliving (klubbchefen, red. anm.) överväger alla alternativ, säger Keefe till The Athletic.

Resultat

Ottawa–New Jersey 2–6

OTT: Joonas Korpisalo 24/30 räddningar

Columbus–Toronto 6–5 (efter förlängning)

Florida–NY Rangers 4–3

FLA: Aleksander Barkov 0+3, +2, 20.28

FLA: Anton Lundell 0+0, -1, 13.14

FLA: Eetu Luostarinen 0+0, -1, 15.44

FLA: Niko Mikkola 0+1, +2, 21.23

Detroit–Nashville 5–4 (efter förlängning)

DET: Olli Määttä 0+0, -1, 15.03

NSH: Juuso Pärssinen 0+0, -1, 14.46

NSH: Juuse Saros 18/23 räddningar

NY Islanders–Washington 5–1

Dallas–Chicago 5–4 (efter förlängning)

DAL: Jani Hakanpää 0+0, +/- 0, 18.36

DAL: Miro Heiskanen 0+1, +/- 0, 26.43

DAL: Roope Hintz 3+0, +3, 18.20

DAL: Esa Lindell 0+0, +1, 21.39

St. Louis–Colorado 1–2

STL: Kasperi Kapanen 0+0, -1, 11.09

COL: Joel Kiviranta 0+0, +/- 0, 7.28

COL: Mikko Rantanen 0+0, -1, 25.21

Anaheim–Arizona 0–2

ANA: Urho Vaakanainen 0+0, -1, 15.33

ARI: Matias Maccelli 0+1, +1, 17.45

ARI: Juuso Välimäki 0+0, +1, 20.24

Seattle–Philadelphia 2–1 (efter förlängning)

SEA: Eeli Tolvanen 0+0, +/- 0, 12.01

PHI: Rasmus Ristolainen 0+0, -1, 16.29