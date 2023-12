Kulturfinland på världskartan under året som gått – från Käärijä till Kaija Saariaho och från Alma Pöysti till Alan Wake II

Det senaste året har finländska kulturskapare och -produkter gjort storsuccé ute i världen. Vi gör några nedslag i årets framgångar.

År 2023 korades Finland till världens lyckligaste land för sjätte gången, men det var också ett år då Finland visade framfötterna på den internationella kulturarenan.

Det har inte heller varit bara inom ett visst område som den finländska kulturen har gjort internationella rubriker, utan framgångarna har kommit på bred front, från musik till film och från spel till bildkonst.

Käärijä

Käärijä gjorde historia med att bli tvåa i Eurovision Song Contest 2023 med låten Cha cha cha. Den charmige finländske rapparen i sin gröna bolero vann nya fans inte bara här hemma utan världen över.

Det är sällan finsk – och finskspråkig – musik har fått så mycket uppmärksamhet på en gång. Efter ESC blev Cha cha cha en av de mest spelade låtarna på Spotify.

Bildtext Svenska Loreen må ha vunnit ESC, men Käärijä blev Käärijä med en hel värld. Bild: Janne Danielsson / Melodifestivalen / SVT, Nelli Kenttä / Yle Loreen,Käärijä,Eurovision Song Contest,Tävlingen för ny musik,Melodifestivalen

Anna Maria Gustafsson, ledande språkvårdare på Institutet för de inhemska språken, föreslår Käärijägrön som årets finlandssvenska nyord. Stenmännen vid Helsingfors järnvägsstation kläddes i Käärijägröna boleron.

Alma Pöysti och Höstlöv som faller

Filmen Höstlöv som faller i regi av Aki Kaurismäki och med Alma Pöysti i den kvinnliga huvudrollen har gått från klarhet till klarhet. Vid filmfestivalen i Cannes fick filmen ansedda Prix du Jury.

Bildtext Alma Pöysti i Höstlöv som faller. Bild: Malla Hukkanen Dead Leaves,Aki Kaurismäki,Alma Pöysti,Filmfestivalen i Cannes,filmrecensioner

I USA har Höstlöv som faller nominerats till en Golden Globe i kategorin för bästa icke-engelskspråkiga film, medan Alma Pöysti kan vinna priset för bästa kvinnliga skådespelare i en musikal eller komedi. Det är ingen liten bedrift, eftersom de övriga nominerade skådespelarna hör till de mest namnstarka i Hollywood.

Kaurismäkis framgångar kan fortsätta i Oscarsammanhang, eftersom Höstlöv som faller finns med på kortlistan med 15 filmer. Av dem nomineras fem till en Oscar i januari.

Filmen är också årets mest sedda inhemska film.

Filmen Sisu

Höstlöv som faller är inte heller den enda finländska filmen som har gjort succé i år. Jalmari Helanders film Sisu fick ett gott mottagande i USA i april. Med biljettintäkter på över en miljon under premiärdagen och 3,25 miljoner dollar under sitt första veckoslut var den den 10:e mest sedda filmen i landet just då.

Bildtext Jorma Tommila i filmen Sisu. Bild: Antti Rastivo Jalmari Helander,Jorma Tommila,andra världskriget,actionfilmer,Sisu

Enligt Finlands Filmstiftelse är Sisu den finländska film som fått den hittills största distributionen i USA.

Tove Jansson

Tove Jansson och Mumintrollen är evigt populära i Japan, men år 2023 gjorde Mumindalens skapare också succé med en utställning i Paris.

På utställningen Houses of Tove Jansson visades målningar, teckningar och texter från 1920-talet till 1980-talet. Besökarna fascinerades i synnerhet av Tove Jansson som person, som upplevdes ha varit före sin tid.

Bildtext I Paris visades bland annat oljemålningen Självporträtt från 1975. Bild: Juha Nurminen Tove Jansson,Paris,konst,konstverk,konstutställningar,mumintroll

Tove Jansson fortsätter dessutom att intressera: Sommarboken blir Hollywoodfilm med bland annat Glenn Close och Alma Pöysti.

Kaija Saariaho och Dalia Stasevska

Klassisk musik är ett område där Finland länge har kunnat uppvisa ett starkt kunnande.

Bildtext Tonsättaren Kaija Saariaho år 2022. Bild: Katriina Laine / Yle Kaija Saariaho,Sofi Oksanen,Finlands nationalopera och -balett,opera,libretton,dramaturgi,kompositioner,musikverk,kompositörer,klassisk tonsättare,finländska kompositörer

I april var det dags igen: det var premiär för operan Innocence av Kaija Saariaho på Royal Opera House i London. Hon överöstes med beröm av recensenterna.

Musikpublikationen BBC Music Magazine korade dessutom dirigenten Dalia Stasevska till årets musiker 2023 och i december utnämnde New York Times den ukrainskfödda finländaren till en av årets genombrott.

Iiu Susiraja

Även inom bildkonsten hissades den finska flaggan ute i världen.

I april öppnades bildkonstnären Iiu Susirajas första separatutställning i USA och platsen var inte mindre än Museum of Modern Art MoMA:s PS1 Gallery i Queens, New York.

Bildtext Utställningskurator Jodie Graf anser att Iiu Susirajas verk tar upp motsatspar som snäll/dum, produktivitet/lättja. Bild: Marissa Alper Iiu Susiraja,Museum of Modern Art

Själv säger Susiraja till Yle Uutiset att hon behåller kontrollen även om hon på många sätt lämnar ut sig själv på sina bilder.

– Jag väljer vad jag visar och vad jag låter bli att visa. Jag känner inte att det är svårt att visa upp mig själv och det är inte svårt för mig att se på mig själv på bilderna.

Spelet Alan Wake II

En av Finlands allra dyraste kulturprodukter torde vara spelet Alan Wake II, uppföljaren till finländska Remedy Entertainments skräckspel Alan Wake från 2010. Budgeten har bedömts vara minst 50 miljoner euro, men efter lanseringen i oktober har berömmet strömmat in.

Bildtext Bland annat Ilkka Villi, Martti Suosalo och Peter Franzén har roller i Alan Wake II. Bild: Rafael Henrique / AOP Alan Wake II,Alan Wake,Alan Wake

På The Game Awards, som brukar beskrivas som spelvärldens Oscars, fick spelet tre pris.