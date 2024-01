Perttu Hyvärinen tappade 27 placeringar i jaktstarten där de finländska skidorna inte höll måttet: ”Vet inte vad jag ska säga”

I jaktstarten i Tour de Ski hade söndagens sensationsvinnare Perttu Hyvärinen ingen vidare dag. Han startade som fyra men åkte i mål som 31:a. Det var norsk dominans i loppet som Harald Østberg Amundsen vann.

I Tour de Ski stod en jaktstart på 22 kilometer i fristil på längdherrarnas program.

Norrmännen Erik Valnes och Harald Østberg Amundsen gick ut först och höll ett tillräckligt högt tempo för att inte bli uppåkta.

Utgångsläget Öppna 1. Erik Valnes NOR

2. Harald Østberg Amundsen NOR +4

3. Ben Ogden USA +28

4. Perttu Hyvärinen FIN +38

5. Lauri Vuorinen FIN +53 17. Arsi Ruuskanen FIN +1.39

24. Markus Vuorela FIN +1.48

35. Remi Lindholm FIN +2.06

57. Joni Mäki FIN +2.45

Söndagens skrällvinnare Perttu Hyvärinen gick ut som fyra men hade inte sin bästa dag.

Vid 5 kilometer hade den stora klungan nått Hyvärinen och vid 10 kilometer började finländaren tappa kontakten till den.

Ungefär i samma veva tvingades också Lauri Vuorinen släppa sitt grepp.

Amundsen stack vid 15 km

En bit inne på den andra halvan stod det klart att norrmännen Valnes och Amundsen gör upp om segern, medan en grupp på nio åkare var med i kampen om den sista pallplatsen.

Vid 15 kilometer gjorde den klara förhandsfavoriten Amundsen ett ryck som Valnes inte kunde svara på. Amundsen åkte i mål som klar etta och besegrade Valnes med 33 sekunder.

Kampen om tredjeplatsen blev en spurtstrid där Jan Thomas Jenssen var vassast och såg till att det blev en norsk trippelseger.

Finländarna hade dåliga skidor

Gårdagens skrällvinnare Hyvärinen klappade ihop under den andra halvan och åkte i mål som 31:a, över tre minuter efter täten.

– Det var en tungt. I går visste jag inte vad jag skulle säga och nu känns det likadant, säger Hyvärinen till Yle.

Igår prisade finländarna sina skidor – nu säger Hyvärinen att skidorna inte var bra.

– Det är tråkigt. Jag hade ett bra utgångsläge, borde kämpa om en framskjuten tourplacering och så går det så här.

Bildtext Remi Lindholm startade som 35:a och åkte i mål som 27:a. Bild: Lehtikuva / Pierre Teyssot Remi Lindholm

Remi Lindholm blev till sist bästa finländare. Han åkte i mål 2 minuter och 42 sekunder efter vinnaren.

– Det var jämndåligt. Jag gjorde vad jag kunde, säger en fåordig Lindholm som håller med Hyvärinen om att skidorna inte var konkurrenskraftiga.

Skidorna fick kritik rakt igenom då även Lauri Vuorinen, Arsi Ruuskanen, Markus Vuorela och Joni Mäki var inne på samma linje.

Åker även damerna på dåliga skidor?

Chefstränaren Teemu Pasanen medger att serviceteamet inte fick till det.

– I går lyckades allt, i dag ingenting. Det kändes som att skidorna dessutom blev sämre under tävlingens gång.

Nu finns det en risk för att de finländska damerna inte går på särskilt bra skidor i jaktstarten som börjar klockan 13.30.

– Damernas skidor ska fluortestas och banan öppnas först efter att den sista herråkaren har gått i mål. Serviceteamet gör sitt bästa men har bara några minuter på sig, säger Pasanen.

Resultat

1. Harald Østberg Amundsen NOR 52.38,0

2. Erik Valnes NOR +32,9

3. Jan Thomas Jenssen NOR +1.04,6

4. William Poromaa SWE +1.04,8

5. Martin Løwstrøm Nyenget NOR +1.04,9

6. Friedrich Moch GER +1.05,5

7. Beda Klee SUI +1.06,3

8. Hugo Lapalus FRA +1.06,3

9. Federico Pellegrino ITA +1.08,8

10. Gus Schumacher USA +1.09,2

27. Remi Lindholm FIN +2.41,9

31. Perttu Hyvärinen FIN +3.04,1

32. Lauri Vuorinen FIN +3.20,7

38. Markus Vuorela FIN +3.56,6

41. Arsi Ruuskanen FIN +3.59,2

60. Joni Mäki FIN +8.16,9