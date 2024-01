Finland vidare till semifinal i JVM – sent Slovakiskt mål i öppningsperioden blev matchens största snackis

Damernas motsvarighet till NHL, proffsligan PWHL körde i gång sent på måndagskvällen i Toronto med matchen mellan Toronto och New York. Den historiska matchens första mål sattes i den första perioden av New Yorks kanadensiska back Ella Shelton då matchuret stannade på 10:43.

– Det känns helt otroligt. När jag tänker på det, tänker jag bara på vårt lag och hur speciellt det har varit, sade Shelton efter matchen.

Enligt Shelton hade spelarna inför matchen tippat vem som gör matchens första mål.

– Jag tror inte jag var bland de högst tippade.

New York vann matchen med 4–0, efter att ha satt tre mål i den tredje perioden. Matchen spelades inför fullsatta läktare, eller 2537 åskådare i Mattamy Athletic Centre i Toronto.

I damernas proffsliga PWHL spelar förutom Toronto och New York också Boston, Minnesota, Ottawa och Montreal.

Enda finländska spelaren i serien är Minnesotas Susanna Tapani.