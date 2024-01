Skidbackar i Österbotten håller stängt på grund av kylan

En förrymd kanariefågel hittades utanför K-market på Handelsesplanden i Vasa under fredagen. En förbipasserare fångade in fågeln och tog in den i butiken. Marja Kukkonen, som befann sig på jobb i butiken, berättar att fågeln har fått flytta in till henne tills ägaren hittas.

– Fågeln är hemma hos mig i en fågelbur som jag fått låna av en fågelägare i närheten, berättar Kukkonen.

Man har inte fått tag på ägaren, men man har lyckats ta reda på i vilket höghus ägaren bor och lämnat kontaktuppgifterna i trappuppgången.

– Jag tror att ägaren hör av sig ännu idag och får sin fågel tillbaka, säger Kukkonen.