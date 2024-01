Taxichauffören körde allt för fort, säger passagerare till polisen gällande olyckan i Vallgård

Polisen i Sydvästra Finland utreder flera inbrott i statsdelarna Pyynpää och Lensunkallio i Raumo. Alla inbrott har skett i december i fjol. Det gäller inbrott i minst fem enfamiljshus.

Inbrottstjuvarna har främst stulit lösöre som har varit lätt att plocka på sig.

Polisen i Sydvästra Finland utreder alla fem fall som grov stöld.

Polisen ber allmänheten om information och eventuella observationer som kan kopplas till inbrotten. Tips kan skickas per e-post till vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi, via mobilapplikationen Whatsapp eller per SMS till telefonnumret 050 411 7655.