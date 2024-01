Hårda smällar, publikrekord och framför allt världens bästa hockey – nu har Susanna Tapani också fått debutera i PWHL: ”Otroligt”

Hajpen var enorm – hittills har PWHL infriat alla förväntningar. Susanna Tapani kan inte sluta le då hon beskriver känslan för Yle.

När det väl hände gick allt snabbt. Lite för snabbt, enligt många. Men med facit på hand verkar inte någon bry sig.

Lagen i PWHL har varken namn eller loggor. Ändå fylls hallarna då lagen spelat sina första matcher. Och fansen viftar ivrigt med flaggor som det bara står ”PHWL” på.

– Det är helt otroligt. Det är så mycket oljud. Det är rätt så ovanligt att få uppleva något sådant här som damspelare, säger Susanna Tapani till Yle Urheilu efter att också Minnesota spelat sin första match.

Susanna Tapanis Minnesota inledde säsongen mot Boston.

För bara ett halvår sedan existerade knappt PWHL. Det var i början av juli som landslagsspelarna i USA och Kanada officiellt grundade sitt spelarfack, den tidigare enda damligan PHF köptes upp och damhockeykartan ritades om.

Då fanns det kritiska röster om att krafterna bakom ligan verkade ha klämt gasen i botten utan konsekvenstänk. Men då den första matchen mellan Toronto och New York spelades i början av veckan var det full fokus på det idrottsliga.

Tennislegendaren och jämlikhetskämpen Billie Jean King läste upp Torontos startfemma i hemmalagets omklädningsrum innan hon ceremoniellt fällde den första pucken.

Billie Jean King (till vänster i lila blazer) hör till ligans bakgrundskrafter.

Det blev snabbt väldigt tydligt att det här inte var landslagspolare som spelade kamratlig hockey, utan två rivaler som inte backade en centimeter. Trots att tacklingar i motsats till den svenska ligan inte är tillåtna lät domarna damerna spela iögonfallande fysiskt.

Då Ottawa och Montreal sen möttes en dag senare slog man världsrekord. Sammanlagt 8 318 ögonpar såg matchen live – den största publiken på en damligahockeymatch någonsin.

Och publiken var dessutom passionerad. Då Marie-Philip Poulin – en levande legendar inom kanadensisk landslagshockey – rörde pucken för sitt Montreal buades hon av huvudstadspubliken.

New York vann den första matchen med 4–0. Montreal tystade Ottawapubliken med 3–2 i förlängning.

– Det skulle vara konstigt att oroa sig allt för mycket om det som står på tavlan en kväll som den här. Jag snackade också om det före matchen. Det här handlade inte om resultatet – det handlade bara om upplevelsen, säger Ottawa-tränaren Carla MacLeod efteråt enligt CBC.

Stor synlighet – Tapani hoppas på fler finländare

Medialt genomslag har ligan också fått. I Kanada sänder public service-bolaget CBC alla matcher och PWHL har också tecknat kontrakt med enstaka lokala kanaler i USA. Utöver det sänder PWHL alla matcher direkt och gratis på sin Youtube-kanal.

Det hoppas Susanna Tapani ska leda till att allt fler finländare inser exakt hur bra ligan är. Tapani är den enda finska spelaren i PWHL den här säsongen. Minttu Tuominen blev också draftad, men backen valde själv att tacka nej.

– I framtiden kommer vi garanterat att vara flera. Kanske då det ens finns en finne här så blir det ett intresse för serien i Finland. Och kanske små flickor också vågar drömma om att spela här, säger Tapani.

Susanna Tapani hade bestämt sig för att spela i Nordamerika redan före PWHL blev verklighet.

Tapani kommer enligt all logik att få stor synlighet under säsongen. I premiären var hon placerad i andrakedjan och även om det inte blev poäng i säsongens första match finns det inget som talar emot att det blir många under säsongen.

Innan Tapani åkte på en hjärnskakning under träningslägret var hon Minnesotas främsta poängplockare.

– Det är alltid viktigast att vinna, men vi kan göra det här mycket bättre både som lag och individuellt, säger Tapani.

”Njuter bara”

Minnesota lyckades vinna matchen mot Boston med 3–2. I Bostons lag finns bland andra Hilary Knight, en av de absolut största stjärnorna i hela ligan.

Nu har med andra ord samtliga lag i ligan fått spela en match. Det är bara sex lag som gör upp om titeln under den första säsongen och även om det inte finns konkreta planer på att utvidga ligan verkar de flesta vara överens om att det bara är en tidsfråga innan andra städer får lag också.

Minnesota försöker också ta vara på det pågående flytet genom att arrangera sin första hemmamatch i NHL-laget Wilds hemmahall i Saint Paul. Den har en maxkapacitet på 18 000 åskådare – men riktigt fullsatt tror Tapani inte att det blir. Ännu.

Minnesota kallas för "ishockeyns delstat", det återstår att se om PWHL lyckas flörta med invånarna.

– Det blir åtminstone inte tomt, så här långt har det enligt min uppfattning gått åt rejält med biljetter, säger Tapani.

Det viktigaste är ändå att det över huvud taget finns en proffsliga för damer där världens bästa spelare håller till.

– Det var inte någon självklarhet för mig att jag skulle spela så här länge. Det är oerhört fint att få chansen att uppleva det här. Att få lön är en bonus, men just nu kan jag inte ens tänka på det. Jag njuter bara av att spela mot världens bästa spelare, säger Tapani.

Susanna Tapani intervjuades av Heiko Oldoerp.