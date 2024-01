Stressade om skidvalet inför loppet – men jaktstarten blev ett stort styrkebesked av tourledaren Amundsen: ”Ett bra lopp på en tuff bana”

1. Harald Østberg Amundsen NOR 57.57,7

2. Henrik Dønnestad NOR +0,5

3. Martin Løwstrøm Nyenget NOR +34,6

4. Hugo Lapalus FRA +34,7

5. Friedrich Moch GER +35,7

6. Beda Klee SUI +36,4

--------------

12. Lauri Vuorinen FIN +1.15,7

13. Perttu Hyvärinen FIN +1.21,0

18. Joni Mäki FIN +1.38,1

22. Markus Vuorela FIN +1.58,7

30. Arsi Ruuskanen FIN +2.37,6

37. Remi Lindholm FIN +3.14,4

Tour de Ski 5/7:

1. Harald Østberg Amundsen NOR

2. Henrik Dønnestad NOR +1.39

2. Martin Løwstrøm Nyenget NOR +1.39

4. Friedrich Moch GER +1.41

4. Hugo Lapalus FRA +1.41

6. Beda Klee SUI +1.43

7. Erik Valnes NOR +1.47

8. Federico Pellegrino ITA +2.22

----------------

18. Perttu Hyvärinen FIN +4.25

20. Lauri Vuorinen FIN +4.36

28. Markus Vuorela FIN +5.55

29. Remi Lindholm FIN +5.56

34. Arsi Ruuskanen FIN +6.37

48. Joni Mäki FIN +9.54