Molpe skola förbereder sig för sorgearbete efter lavinolyckan: ”Skolan kan erbjuda gemenskap och trygghet”

På torsdagen hittades den 12-åriga pojken som tillsammans med sin mamma råkade ut för en lavinolycka i Pallastunturi i tisdags. Både pojken och mamman dog i olyckan.

I Molpe skola i Korsnäs träffades lärarna redan igår för att samla tankarna och planera för hur nästa vecka ska se ut när eleverna kommer tillbaka från jullovet.

Skolans rektor Oliver Sjölund berättar att många vuxna kommer att finnas i skolan för att ta emot eleverna.

– Vi har ju den turen här i Molpe skolan är vi en ganska vuxentät skola. Vi har många vuxna närvarande och kurator, kyrkoherde och diakonissa kommer att vara på plats på måndag. Så säkerställer vi att alla som behöver får prata, säger Sjölund.

Molpe skola har 43 elever i förskolan till årskurs sex. Den omkomne pojken gick på årskurs sex i en sammanslagen femma-sexa med totalt 16 elever.

– Vi tar gemensam samling, men sen träffas vi i klasserna årskursvis. Vi tänker att barnen behöver prata om lite olika saker.

Alla känner alla

Eftersom Molpe skola är ganska liten känner alla, både lärare och elever, varandra.

– Vi undervisar ju alla honom så det är ju inte någon som inte har varit i kontakt med pojken under skoldagen.

Lärarna i Molpe skola fick på torsdagen träffa en krisarbetare och man hade enligt rektorn uppbyggande och konstruktiva samtal.

– Det var känslosamma samtal. Det är viktigt att få träffas för att helt enkelt få ord att använda på måndag då eleverna kommer på plats.

Vad säger man? Hur pratar man med barnen om det här?

– Det viktigaste är ju att låta barnen reagera som de gör. De har inte orden och de har inte känslospråk att prata om det här på samma sätt som vuxna. Det betyder att de tar till andra former av utåtagerande uttryck. En del kan bli jätteledsna, en del blir jättearga, en del kryper in i sig själv och säger ingenting. Allt är ju tillåtet förstås. Vi får vara förberedda på allt det där. Egna förluster som man har upplevt i familjen kan dyka upp en sån här gång. Det är hela paletten som kan dyka upp där under den här första dagen, men det här kommer ju att ta flera veckor.

Fler vuxna i skolorna

Korsnäs har två andra lågstadieskolor där eleverna också känner den omkomne pojken. Bildningsdirektör Camilla Moliis berättar att extra vuxna kommer att finnas i kommunens alla skolor.

– Jag tror skolan kan erbjuda gemenskap och trygghet. Att skolan blir den där fasta punkten, den trygga platsen där de vuxna finns. Att man kan sätta sig ner och prata med eleverna och eleverna får känna att det finns någon vuxen som lyssnar på dem nu.

Moliis berättar att de ska börja skoldagarna åtminstone den första veckan med en pratstund.

– Så att barnen får möjlighet redan varje morgon att fundera och ställa frågor.

Molpe by i Korsnäs har drygt 500 invånare och Sjölund säger att samhörigheten är stark.

– Vi vet att skolan inte på något sätt står ensam i det här sorgearbetet. Det finns mycket stöd från familjer, församlingen, från byn och kommunen, säger Sjölund.