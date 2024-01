USA är juniorvärldsmästare i ishockey – Juniorkronorna snuvades på guldfesten: ”Det suger”

USA är juniorvärldsmästare i ishockey. Amerikanerna satte stopp för de svenska gulddrömmarna efter en 6–2 seger i finalen i Göteborg.

Sverige får vänta på sitt första JVM–guld sedan år 2012. Inför ett fullsatt Scandinavium fick Juniorkronorna i stället nöja sig med ett tolfte JVM–silver.

– Det är tråkigt och aldrig roligt att förlora, speciellt i en final med den här gruppen, som är så sjukt bra, vi är så jävla tajta utanför. Det suger, säger otröstlige lagkaptenen Liam Öhgren till SVT Sport.

– Jag vill bara tacka alla grabbar därinne i omklädningsrummet. Coacherna... det har varit en riktigt bra resa. Vi har slitit, verkligen gjort allting för att vinna det där guldet, tyvärr gick det inte i dag.

Bildtext Besvikelse på den svenska bänken. Bild: Lehtikuva ishockey

USA tog ledningen i slutet av den första perioden i numerärt överläge då backen Will Smith hittade en lurpassande Gabe Perrault som styrde in pucken i mål. I början av andra perioden svarade Sverige med ett kvitteringsmål då Otto Stenberg styrde in Mattias Hävelids skott.

Kort därpå satte Isaac Howard amerikanerna åter i ledning och fem minuter senare var samma man framme och stod för 3–1 målet tack vare hjälp av svenska målvakten Hugo Hävelids skridsko. I andra periodens slutsekunder klev Jonathan Lekkerimäki fram och reducerade matchen med en kanon från blålinjen.

USA höll undan den svenska offensiven

Då den tredje perioden satte i gång hungrade den fullsatta Scandiavium arenan efter ett svenskt kvitteringsmål. I stället tystade Zeev Buium hemmapubliken genom en utökning till 4–2 efter endast två minuter. Resten av perioden gjorde amerikanerna det väldigt svårt för svenskarna att komma till farliga chanser.

Bildtext USA vann samtliga matcher i turneringen. Bild: EPA-EFE Finlands herrjuniorlandslag i ishockey,De unga lejonen,ishockey,idrott

Med fyra minuter kvar av matchen satte Ryan Leonard spiken i kistan genom att sätta in 5–2 målet. En minut senare var krossen total då Rutger McGroarty satte in 6–2 målet i tom bur. I slutsekunderna rann känslorna över då det bröt ut ett slagsmål på isen.

När slutsekunderna tickade ner var den amerikanska glädjeyran total.