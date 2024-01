Segersviten över för Utah – förlorade med stora siffror mot Boston

Under fredagskvällen spelades det sex matcher i FM–ligan i ishockey.

Jyväskylälaget JYP hemmaförlorade med hela 1–5 mot KalPa. JYP har förlorat samtliga sex matcher under huvudtränaren Mikko Heiskanen och laget ligger för närvarande näs sist i ligatabellen. Under fredagen meddelade klubben att de även tänker göra ett kaptensbyte, då Robert Rooba beslutat att kasta in handduken.

– Vi har det svårt just nu, det måste medges. Men vi kämpar vidare, kommenterar den färska lagkaptenen Teemu Eronen i MTV Urheilus intervju.

Lättare blir det inte. Till näst ställs JYP mot ligatvåan Ilves på bortaplan.

FM-ligan

JYP – KalPa 1–5 (0–2, 1–1, 0–2)

KooKoo – HIFK 3–2 (0–2, 2–0, 1–0)

Tappara – Sport 3–0 (0–0,1–0,2–0)

TPS – SaiPa 4–1 (1–0, 0–1, 3–0)

Ässät – Kärpät 1–3 (0–1, 0–1, 1–1)

Jukurit–Ilves 4–2 (2–0, 2–1, 0–1)