Vinner Alma Pöysti en Golden Globe i natt? ”Jag är upprymd”, säger hon till Svenska Yle i Los Angeles

”Jätteroligt, vilket äventyr. Här är vi i Hollywood med vår film. Helt fantastiskt”. Det säger Alma Pöysti inför Golden Globe-galan som ordnas i Los Angeles natten till måndag finsk tid.

Intresset för regissören Aki Kaurismäkis film Höstlöv som faller är stort. Filmens huvudrollsinnehavare Alma Pöysti och Jussi Vatanen har haft bråda dagar i Los Angeles.

– Igår när vi var på en restaurang här i Los Angeles kom servitören fram och sade att hon älskar filmen, berättar Jussi Vatanen.

Duon har rest runt om i världen och pratat om filmen. De har varit på olika håll i Europa, Japan och Mexiko och nu befinner de sig i USA.

– Folk tar den här filmen till sitt hjärta också här och blir jätteberörda av den och tackar oss för att den ger dem hopp. Det är fantastiskt, säger Alma Pöysti.

Men om intresset varit stort för själva filmen verkar det amerikanska intresset vara ännu större för Pöysti som är nominerad för priset för bästa kvinnliga huvudroll i en musikal eller komedi.

I samma kategori finns Jennifer Lawrence (No Hard Feelings), Natalie Portman (May December), Fantasia Barrino (Nyversionen av The Colour Purple), Emma Stone (Poor Things) och stjärnan i megahitten Barbie, Margot Robbie.

– Det är inget dåligt sällskap man har hamnat i. Nej, men helt osannolikt och överraskande och underbart att sådana här kollegor är vi nu. Jag menar, alla skådespelare är ju på något sätt ändå lite släkt med varandra. Och det går tillbaka till urminnes tider och globalt så finns det liksom en link mellan vad vi gör. Och då kanske en liten Alma också kan få vara med.

Stora tidningar som bland andra Vanity Fair och Rolling Stones har intervjuat Alma. Men hon håller fötterna stadigt på jorden.

– Jag har ingen aning om vilka dörrar det här öppnar. Vi får se. Det som är roligt är att säkert flera människor hittar till filmen och kan se filmen.

Aki Kaurismäkis film Höstlöv som faller (på finska Kuolleet Lehdet) är nominerad som bästa utländska film och den har gått bra hem i USA.

– Det är ju verkligen så att många har sett den här filmen och många har till och med sett den flera gånger. Och folk vi träffar är jätteglada över att vi är här.

Alma Pöysti säger sig vara upprymd över att få delta på den stjärnspäckade galan. Men hon svårt att se det som en tävling.

– Jag tycker ju inte att man kan tävla i konst. För mig är själva grejen att vara nominerad. För att då är det någon som har uppskattat, branschen har uppskattat arbetet. Och det är ju jättefint.

Kollegan Jussi Vatanen kan ändå inte låta bli att inflika.

– Men jag tänker heja fram dig till en seger, säger han skattande.

Bild: Daniel Olin / Yle Alma Pöysti,Jussi Vatanen

Tiden för intervju är slut. Det är minuttidtabell i Hollywood. En sista fråga till Alma.

Kommer vi att se dig oftare här i Hollywood?

– Ingen aning. Det får vi se.

Skulle du vilja det?

– Ja, det är roligt att resa. Det är roligt med äventyr. Det är roligt att träffa olika människor. När kulturer och sammanhang krockar och möts. Så ja, varför inte?

Sista ordet får en av filmens producenter, Misha Jaari från produktionsbolaget Bufo.

– Jag är imponerad över Alma, hon jobbar hårt och är så otroligt proffsig och skicklig. Alma och Jussi håller världsklass när de står på olika scener här i Los Angeles. Jag skulle inte vara förvånad om vi ser henne i en film i framtiden där man varken pratar svenska eller finska.