Så många finländare dog under pandemin att kommande pensionärer får lite mer pengar

Förseningar förekommer i tågtrafiken också idag, uppger VR.

Flera nattåg är försenade på grund av kölden.

Nattågen mellan Helsingfors och olika orter i Lappland har haft förseningar på mellan 40 minuter och flera timmar.

VR uppskattar att bolaget också under söndagen tvingas ställa in cirka 20 tågturer, på samma sätt som i fredags och under gårdagen.