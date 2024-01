Golden Globes 2023: Inget pris för Höstlöv som faller eller Alma Pöysti

I Los Angeles pågår årets Golden Globe-gala. Alma Pöysti och Kaurismäkis Höstlöv som faller blev utan pris.

Aki Kaurismäkis film Kuolleet lehdet – Höstlöv som faller var nominerad för bästa icke-engelskspråkiga film men blev utan pris. Den franske Justine Triets film Anatomy of a Fall (Fritt fall) tog priset i kategorin.

Emma Stone tog priset för bästa kvinnliga huvudroll i en komedi eller musikal för sin roll i filmen Poor Things. Därmed blev Alma Pöysti, som var nominerad i samma kategori för sin roll i Kaurismäkis Höstlöv som faller, utan pris.

Också Jennifer Lawrence (No Hard Feelings), Natalie Portman (May December), Fantasia Barrino (Nyversionen av The Colour Purple) och stjärnan i megahitten Barbie, Margot Robbie, var nominerade i kategorin.

Pöysti anlände till årets Golden Globe-gala i Los Angeles klädd i en klänning designad av Anne-Mari Pahkala.

Bildtext Alma Pöystis klänning är designad av Anne-Mari Pahkala. Bild: AFP / LEHTIKUVA / MICHAEL TRAN Alma Pöysti,Golden Globe Award

Oppenheimer tog flera priser

Filmen Opennheimer kammade hem flera pris. Christofer Nolan vann pris för bästa regissör av dramafilm för filmen. Cillian Murphy tog priset för bästa manliga huvudroll för sin roll i filmen och Robert Downey Jr. tog priset för bästa manliga biroll.

Priset för bästa kvinnliga biroll gick till Da'Vine Joy Randolph från filmen The Holdovers.

För sina roller i tv-serien Succession tog Kieran Culkin priset för bästa manliga huvudroll och Matthew Macfadyen priset för bästa manliga biroll.

Elizabeth Debicki vann pris för bästa kvinnliga i biroll i en tv-serie för sin roll som prinsessan Diana i The Crown.

Jeremy Allen White och Ayo Edebiri tog pris för sina huvudroller i tv-serien The Bear.

Alla nomineringar hittas på Golden Globes webbplats.

Artikeln uppdateras