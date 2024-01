Vild glädje utbröt efter lottningen – men i cupmatchen fick lilla US Revel en fotbollslektion av PSG: ”Vi tog matchen på allvar”

Årets match för lilla US Revel slutade med storförlust mot PSG i den franska cupen. Anfallsstjärnan Kylian Mbappé startade för PSG och gjorde hattrick i matchen.

Cupspel brukar omgärdas av fotbollsromantik. Emellanåt händer det att en liten okänd klubb slår ut ett meriterat storlag.

I Frankrike utbröt stora glädjescener hos spelarna i lilla US Revel för några veckor sedan då laget lottades mot storklubben Paris Saint-Germain i den franska cupen.

På söndagen var det dags för match men där hade Revel, som till vardags spelar på sjätte högsta nivå, ingen chans. PSG körde över Revel totalt och vann med 9–0.

– Vi tog den här matchen på allvar. Det var vår första match och cupen är väldigt speciell, säger PSG-tränaren Luis Enrique på klubbens webbplats.

– Vi gjorde en bra match. Dessa matcher kan vara utmanande men atmosfären var fin. Det var en bra kväll och vi är väldigt nöjda.

Mbappé ville inte vila

PSG ställde upp med stora namn som Kylian Mbappé, Keylor Navas, Marco Asensio och Randal Kolo Muani.

Mbappé spräckte nollan i den 16:e minuten och gjorde hattrick i matchen. Han satte också 4–0 i slutet av första halvlek och 5–0 direkt efter paus.

– Kylian ville spela den här matchen och då kan man inte säga emot. Alla vinner om han är på planen – staben, fansen och motståndarna, säger Enrique enligt AFP.

I matchen blev Mbappé PSG:s främsta målskytt i cupen genom tiderna. Han har nu gjort sammanlagt 30 mål.

Skyttä tvåmålsskytt för Toulouse

Toulouse gick också vidare i cupen då laget besegrade Chambery med 3–0. Naatan Skyttä gjorde två mål för Toulouse i matchen.

Finländaren öppnade målskyttet i den sjunde minuten då han sprang i djupled och placerade in bollen. Skyttäs andra mål kom i den 35:e minuten då han stötte in bollen via en Chambery-spelare.