Svenska daghem i Helsingfors har stängt över 100 gånger på grund av personalbrist de senaste två åren

Personalbrist har tvingat daghemmet Staffan att stänga i förtid nio gånger åren 2022 och 2023. Vissa daghem i Helsingfors har inte stängt tidigare en enda gång. Det här visar siffror som Svenska Yle tagit fram. Se tabell i slutet av artikeln!

En jämn ström av bilar kör in på gården utanför daghemmet Staffan i norra Helsingfors.

Klockan närmar sig fyra på eftermiddagen och föräldrarna kommer för att hämta sina barn.

Just den här dagen behöver det inte ske i förtid, vilket var fallet sju gånger under 2023 och två gånger under 2022. Då har daghemmet stängt en till två timmar i förtid på grund av ”oväntat personalunderskott”, som det står i besluten.

Under våren 2022 var motiveringen också fackets övertidsförbud.

”Jag har tagit med mina barn till dagiset där jag jobbar”

Emilia Karjalainen, vars barn går i Staffan, säger att det är ”superstressande” att få ett meddelande om att daghemmet stänger i förtid.

– Det är jobbigt att försöka fixa hämtningen av barnen mitt under arbetsdagen, säger Karjalainen, som själv jobbar på daghem.

– Jag har tagit med mina barn till dagiset där jag jobbar. Jag förstår att liknande situationer kan uppstå men det är jobbigt att det varit så ofta, säger hon.

Bildtext Emilia Karjalainen jobbar själv på daghem och har ibland haft sina barn med sig på jobbet då deras daghem stängt i förtid. Bild: Christoffer Gröhn / Yle föräldrar,småbarnsfostran,Staffansby

”Jag kan avbryta allt för att hämta mina barn”

Max Grönvall har oftast kunnat hämta sina barn tidigare än planerat för att sedan fortsätta jobba hemma.

– Man måste planera hur man gör om dagiset stänger i förtid. Kan till exempel mina föräldrar eller min sambos föräldrar hämta barnen? Inte är det alltid så lätt men det brukar fixa sig, säger han.

Jag tycker mer synd om personalen än oss som måste hämta våra barn Niklas Persson

Niklas Persson anser att det är värst för personalen.

– Jag förstår varför dagiset måste stänga. Jag tycker mer synd om personalen än oss som måste hämta våra barn.

Har du möjlighet att hämta i förtid?

– Det får man göra. Har man barn har man ett eget ansvar. Oavsett var man har lämnat barnen och betalat för det kan det alltid hända saker. Jag kan avbryta allt för att hämta mina barn, det spelar ingen roll om det är jobb eller sjukhusbesök, säger han.

Bildtext Max Grönvall säger att det brukar fixa sig om han måste hämta barnen tidigare än normalt. Bild: Christoffer Gröhn / Yle föräldrar,småbarnsfostran,Staffansby,Helsingfors

”Kan vara besvärligt om jag till exempel är i Karis”

Therese Almén har reagerat på att daghemmet Staffan flera gånger tvingats stänga i förtid.

– Det här är första året mitt barn går här. Tidigare gick han på ett annat dagis där det aldrig hände under tre till fyra år.

Hon förstår varför daghemmet ibland har stängt tidigare. Under hösten hade hon möjlighet att hämta barnet tidigare än planerat.

– De gånger som det hände hade jag möjlighet att göra det. Vissa andra dagar hade det varit mycket krångligare, säger Almén, som jobbar med läromedel på ett förlag.

– Under våren kommer jag att besöka skolor runt omkring i Svenskfinland. Det kan vara besvärligt om jag till exempel är i Karis och får ett meddelande om att hämta tidigare.

Bildtext Therese Almén har reagerat på att Staffan flera gånger stängt tidigare än normalt. Bild: Christoffer Gröhn / Yle föräldrar,småbarnsfostran,Staffansby,Helsingfors

”Lättare att hitta personal till daghem som är centralt belägna”

Daghemsföreståndaren vid Staffan, Leena Kiukas-Tammisto, vill inte kommentera personalsituationen utan hänvisar till chefen för småbarnspedagogik Jenni Tirronen.

– Det som påverkar är att det är lättare att hitta personal till daghem som är centralt belägna och har goda trafikförbindelser. Det spelar roll var vikarierna och vår ordinarie personal bor. Vissa bor nära sin arbetsplats och kan ibland byta arbetspass på kort varsel eller har möjlighet att jobba längre än planerat, säger Tirronen.

Att på kort varsel byta arbetspass ska enligt Tirronen undvikas med tanke på branschens attraktions- och kvarhållningskraft.

– Jag ser inte att det på daghemmet Staffan finns andra orsaker än på andra daghem som stängt flera gånger i förtid, säger hon.

Vad har staden gjort för att lösa personalbristen på daghemmet?

– Rekryteringar pågår både vid Staffan och vid andra daghem som saknar personal. Just nu är alla vakanser fyllda på Staffan. Vi satsar stort på marknadsföring.

”Vikarier kan inte öppna eller stänga ett daghem”

Ett beslut om att stänga daghemmet i förtid fattas samma dag på morgonen eller förmiddagen. Beslutet fattas av chefen för småbarnspedagogik, Jenni Tirronen.

– Att förkorta öppettiderna handlar alltid om att trygga barnens säkerhet. Innan beslutet fattas om att stänga i förtid har vi gått igenom de andra åtgärderna som finns i vår anvisning, säger Tirronen.

Att förkorta öppettiderna handlar alltid om att trygga barnens säkerhet Jenni Tirronen

Det handlar om att flytta personalen inom det egna daghemmet mellan olika grupper eller mellan olika verksamhetsställen.

Det finns också en pool av reservpersonal som kan rycka in där det behövs.

Enligt Tirronen har rekryteringen av reserver varit svår den senaste tiden.

– Vikarier kan inte öppna eller stänga ett daghem och därför behövs ordinarie personal för det.

Bildtext Jenni Tirronen säger att ett daghems geografiska läge påverkar möjligheten att få vikarier. Bild: Yle / Hanna Othman Helsingfors stad (administration),jenni tirronen

96 gånger har öppettiderna förkortats

Svenska Yle har gått igenom alla beslut som gäller förkortade öppettider eller stängning av ett svenskspråkigt daghem eller förskola i Helsingfors på grund av personalbrist.

Under 2022 och 2023 har det här skett 114 gånger. 101 gånger gäller besluten ett daghem och 13 gånger en förskola.

I vissa fall har staden fattat ett beslut att hålla ett daghem stängt flera dagar i följd på grund av personalbrist.

96 gånger har öppettiderna förkortats medan resten av gångerna gäller stängning under en hel dag. 18 dagar har ett daghem eller en viss grupp vid ett daghem inte haft verksamhet alls på grund av ”oväntat personalunderskott” under 2022 och 2023.

Personalbristen fördelar sig ojämnt

33 daghem, gruppfamiljedaghem eller förskolor har stängt minst en gång på grund av personalbrist.

Genomgången visar att personalbristen fördelar sig ojämnt eftersom vissa enheter inte förkortat öppettiderna eller hållit stängt en enda gång.

Jenni Tirronen ger flera skäl till att det ser ut så här.

– Det som gör vardagen sårbar är hur barnsjukdomarna sprids. Vi ser gärna att sjuka barn hålls hemma tills de blir friska. Om många barn är sjuka smittas också personalen och då är det svårt att få vardagen att gå ihop.

– Vissa daghem har lättare att hitta vikarier på grund av det geografiska läget. De daghem där studerande gör praktik har bättre kontakter till vikarier och vikariepoolen är större där.