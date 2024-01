”Ingen gammal skiva är värd mer än fem euro – det är en principsak!”

Bildtext

I Dan Kronqvists samling hittas bland annat skivor av den tyska artisten James Last, riktigt namn Hans Last. Det här är skivor som en del skivsamlare fnyser åt och som sällan kostar mer än en euro på loppmarknader. Under sin livstid släppte James Last ett stort antal skivor med festliga orkesterarrangemang av kända, samtida hits. Partyskivor helt enkelt.

Bild: Christian Bertell / Yle

Vinylskiva,LP,James Last