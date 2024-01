Kvanthopps sju färger: Gult – värmens, glädjens och energins, men också förräderiets och pestens färg

Bildtext

Gult associerades förr med galla, och ett hetsigt temperament. Och hur det nu råkar sig så är den temperamentsfyllde Homer Simpson (och de övriga Simpsons) gul till hudfärgen.

Bild: The Simpsons TM and © 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved

tv-serie,serie,simpson,animerad,animation,homer