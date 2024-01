Filmrecension: Poor Things – Emma Stone och Mark Ruffalo äger varje scen i extremt extrem dramakomedi

The Lobster och The Favourite gjorde Yorgos Lanthimos till filmvärldens älskling. En regissör som sveper in Hollywoodstjärnor i en doft av arthouse. Men vad vill han säga?

Vi ser henne bakifrån. Kvinnan i eleganta kläder som balanserar på en mur innan hon nästan njutningsfullt lutar sig framåt för att långsamt falla över kanten.

Bilden av kroppens vindlande resa mot vattenytan är vacker som ett konstverk, känslan av sorg påtaglig.

Men kvinnan kommer bara att vara död ett ögonblick innan hennes kropp får nytt liv i händerna på en excentrisk läkare (Willem Dafoe) som lever för och av sin experimentlusta.

Frankenstein eller hans monster? Godwin Baxter (Willem Dafoe) får alla att baxna när han leker Gud.

En man som efter att ha korsat olika djurarter med varandra nu ger sig i kast med att leka med en vuxen kvinnokropp – går det att blåsa nytt liv i den?

Men vad händer när de olika beståndsdelarna inte riktigt är i synk med varandra? När resultatet är en vuxen kvinnokropp som går igenom alla utvecklingsstadier från början.

En kvinna (Emma Stone) som saknar både hämningar och gränser. En kvinna med en enorm aptit på livet och noll intresse av att leva i sin skapares gyllene bur. Nu vill Bella Baxter upptäcka världen.

One day I'll fly away. Bella Inte bara drömmer om världen utanför, hon kastar sig ut i den.

Ett visuellt fyrverkeri

Utgående från en roman av den skotske författaren Alasdair Gray har Lanthimos skapat en film bestående av en räcka bilder som har en magnetisk effekt på betraktaren.

Vare sig man talar om de extrema bildvinklarna, den svartvita stumfilmsestetiken eller färgvärldens pendling mellan barockens köttiga vithet och en pigg Hollywoodpalett så är bilderna hänförande.

Gång efter annan kommer jag på mig själv med att tänka ”whaaat?!!!” och gång efter annan sugs jag in i den visuella labyrintens ömsom vackra, ömsom skrämmande skrymslen.

Scifikonst på hög nivå. Lanthimos tar ut de visuella svängarna.

Och medan associationerna studsar mellan Baz Luhrmanns Moulin Rouge (miljöer och scenografi) och Coppolas Bram Stokers Dracula (de blodiga skräckelementen) försöker jag hålla koll på Mary Shelleys fingeravtryck – vem är monstret denna gång?

Vad händer när människan leker Gud och vari består det gudomliga?

Kvinnan och hennes kropp

Mycket har redan skrivits om Poor Things som ett feministiskt verk med Bella som en manifestation av kvinnlig frigörelse. Inte bara för att hon till fullo njuter av den egna kroppen utan också för att Lanthimos svänger på den klassiska manliga blicken.

Jag ser dig. Bella Baxter (Emma Stone) möter sin omvärld med öppna ögon och hungrig blick.

Bella tar för sig med alla sinnen, utan att känna skam eller skuld och utan att finna sig i att bli betraktad som smutsig. Allt som har med kroppen att göra uppfattar hon som ett intressant experiment.

Rådande normer känner hon inte till, artighet uppfattar hon mest som en variant av falskhet och det som förväntas av henne som kvinna ter sig i det närmaste obegripligt.

Det mesta är lätt och roligt så länge varje nyvunnen insikt handlar om njutning. Men när hon väl inser att all svett i världen inte härrör från orgiastiska övningar – då bränner det till bakom ögonlocken och Bella Baxter börjar känna mera komplexa mänskliga känslor.

Ingen Törnrosaslummer för Bella.

Är det inte synd om dem som inte har möjlighet att utforska världen ur ett lyxperspektiv? Om dem som inte kan göra en bildningsresa där varje etapp är ett äventyr?

Är det inte – helt enkelt – synd om människan?

Delade känslor inför vagt budskap

Emma Stone är fullkomligt lysande i rollen som den allt mer komplexa Bella – lika övertygande vare sig hon rör sig som en dåligt uppdragen leksak eller beter sig som ett trotsigt barn.

Eller tar ut svängarna som en självcentrerad tonåring som upptäckt den egna sexualiteten och vill utforska allt. Genast.

Men hur övertygande Stone än är – och hur avväpnande Mark Ruffalo än är som Bellas alltmer trånande älskare – så blir fokuseringen på sex i något skede en black om foten.

Samtidigt som det är befriande att se en kvinna som tar för sig och är nyfiken på allt och alla så börjar det hela i något skede kännas lite väl enkelt. Trots att det framgår att sexdriften småningom övergår i en lust att veta mer om både människans inre liv och världen utanför.

När filmen är slut sitter jag ändå kvar med en lätt obekväm känsla och undrar vad Lanthimos egentligen vill säga med den vuxna Bella? Att människans resa ändå alltid slutar i en mer eller mindre grym återvändsgränd?

Att sexdriften är den enda ”rena kraften”, medan all tankeverksamhet gränsar till även destruktiva begär – som hat och hämnd.

Kanske är poängen att vägen genom livet kan vara mer eller mindre rolig. Och att den i Bellas fall helt klart är roligare.