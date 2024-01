Polisen jagade bilist genom Raseborg – hittade misstänkt stöldgods i bilen

Polisen i Österbotten fick under veckoslutet ta hand om 581 olika uppdrag. Bland uppdragen fanns 21 misshandelsfall och 18 misstänkta fall av rattfylleri.

Rattfyllerifallen fördelades jämt över Polisinrättningens område. Tio av fallen gällde grovt rattfylleri.

Utöver det konstaterades 40 fall av äventyrande av trafiksäkerheten.

Den mest uppseendeväckande stölden under veckoslutet skedde i Ömossa i Kristinestad, där en lastbil stals från ett vindkraftsbygge. Lastbilen hade en last om 10 000 kg koppar. Lastbilen har registernummer BVS-905 och polisen begär in tips och observationer om lastbilen till vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.