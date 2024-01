Lauri Markkanen är årets idrottare – tog ödmjukt emot priset: ”Med passion och målmedvetet arbete kan man nå långt”

Favoriten kammade hem priset. Lauri Markkanen valdes till årets idrottare i Finland. NBA-stjärnan är den första basketspelaren som varit etta i idrottsjournalisternas omröstning.

Lauri Markkanen hade ett enastående år 2023. Åtminstone i finländska mått. Han tog klivet in bland storstjärnorna i NBA och valdes till den nordamerikanska basketligans all star-match. Han utsågs också till den spelare som utvecklats mest under säsongen 2022–23.

Dessutom var han Finlands absoluta nyckelspelare i VM-turneringen i Japan i augusti.

– Det här känns stort. Det här har jag jobbat för i alla dessa år, säger Markkanen.

Markkanen är den femte lagidrottaren som valts till årets idrottare. Fotbollsspelarna Jari Litmanen (1995), Sami Hyypiä (2001), Teemu Pukki (2019) och Lukas Hradecky (2020) har också fått ta emot trofén som årets idrottare i Finland.

Markkanen kunde inte närvara under idrottsgalan i och med att grundserien i NBA pågår för fullt, men han medverkade via en videolänk.

– Jag vill tacka mina föräldrar och mina bröder. Jag har fått växa upp i en omgivning där man uppmuntrat att tävla.

Bildtext Lauri Markkanen medverkade i Idrottsgalan via videolänk från USA. Bild: Lehtikuva Lauri Markkanen

Riktade tack också till motståndarna

Lauri Markkanens pappa Pekka är en av Finlands bästa basketspelare genom tiderna medan storebror Eero gjort en lång karriär som fotbollsproffs.

Lauri riktade ett tack också till alla sina tränare och lagkamrater genom åren.

– Men vi ska inte glömma mina motståndare. De sporrar mig varje dag och det är jag tacksam för.

Han betonade att priset som årets idrottare inte var något han dagdrömde om som junior men han medger att det kändes festligt då den dagen kom.

– Att vara med på listan över årets idrottare känns jättestort. Det är en stor ära för Finland har årligen haft oerhört fina idrottare.

– Med passion och målmedvetet arbete kan man nå långt. Bra saker sker om man orkar träna. Nu är det bara att fortsätta jobba.

Årets idrottare 2024 1. Lauri Markkanen 1998 röster

2. Wilma Murto 1897

3. Kalle Rovanperä 1645

4. Lukas Hradecky 1236

5. Martti Puumalainen 977

6. Sami Välimäki 673

7. Mikko Rantanen 615

8. Reetta Hurske 587

9. Kerttu Niskanen 491

10. Harri Heliövaara 484

Årets tränare utlöste skrattsalvor

Gordon Herbert valdes till årets tränare. Han är född i Kanada men har varit finländsk medborgare i 35 år.

Herbert lotsade Tysklands basketherrar till VM-guld i månadsskiftet augusti-september. Han tog sin publik med ett humoristiskt tacktal.

– Då jag kom till Finland fick jag två idoler. Den ena var Marja-Liisa Hämäläinen. Vilken skidåkare! Hon var det perfekta exemplet på finländsk sisu, säger han på finska med engelsk brytning.

– Den andra är Seppo Räty. En fantastisk idrottare med bra humor. Han har lärt mig ett bevingat uttryck: ”Tyskland är ett fantastiskt land”.

Seppo Rätys ursprungliga citat var naturligtvis: ”Tyskland är ett skit land”. Det sade han efter att ha åkt ut i spjutkvalet i VM i Stuttgart 1993.

Regelverket förändrades i ilfart

Sportjournalistförbundet var tvunget att ändra på sina regler i slutet av förra året för att kunna nominera Gordon Herbert till årets tränare. Tidigare hade det inte varit möjligt att välja en tränare (eller idrottare) med dubbelt medborgarskap som inte representerar Finland till årets tränare.

Herbert skickade också en hälsning till Finlands förre förbundskapten i sitt tacktal.

– Henrik Dettmann – han är en vän, kollega och konkurrent. Jag har lärt mig mycket av honom. Han ligger till stor del bakom den finländska basketens lyft.

Gordon Herbert utsågs till årets tränare också i Tyskland.