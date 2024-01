Snäv tidtabell för lagstiftningen om sjukhusnätet oroar – Marina Kinnunen vill se grundligt arbete: ”Annars kan situationen bli värre”

Det kommer att krävas mycket arbete före det går att fatta kloka beslut om sjukhusnätet i Finland, säger direktören för Österbottens välfärdområde Marina Kinnunen. Fel beslut kan bli kostsamma, tror hon.

Kraftig kritik riktas mot den stora sjukhusrapport som blev offentlig under torsdagen.

Enligt arbetsgruppen som utrett sjukhusens framtida servicenivå i Finland har vi för många centralsjukhus. Om riksdagen godkänner arbetsgruppens förslag är förlossnings- och jourtjänster hotade runtom i landet och även i Svenskfinland.

Direktören för Österbottens välfärdområde Marina Kinnunen, påpekar att det i det här skedet endast är fråga om en rapport från en arbetsgrupp.

– Därför kan man inte dra några direkta slutsatser. Det krävs ännu mycket arbete och framför allt politisk diskussion kring vad man vill göra i Finland, säger Kinnunen.

Sjukhusrapporten har tagits fram på kort tid enligt en modell med såväl arbets- som styrgrupp. Alla välfärdsområden hade representanter i arbets- och styrgrupperna. De övriga var tjänstemän från Social- och hälsovårdsministeriet och Finansministeriet.

Bildtext Personalbristen inom vården är stor på många håll i Finland. Bland annat det vill Petteri Orpos regering åtgärda genom att centralisera vården ytterligare.

Både ris och ros

Marina Kinnunen har själv suttit med i arbetsgruppen och hon har både ris och ros att komma med. Själva grunden för arbetet är enligt Kinnunen korrekt. Något behöver göras.

– Vi har stora utmaningar inom social- och hälsovården. Vi har stor personalbrist och stor brist på pengar. Så nog behövs det olika strategier för att klara av den helheten.

Kinnunen är ändå kritisk till att arbetsgruppen hade väldigt kort tid på sig och att tidtabellen är fortsatt snäv. Förändringarna i sjukhusnätet föreslås träda i kraft stegvis mellan 2026 och 2030. Det sätter stor press på det lagstiftningsarbete som ska göras. Samtidigt saknas ännu en hel del väsentlig information, säger Kinnunen.

– Det är mycket man ännu måste göra innan man kan dra några slutsatser och först nu startar den politiska diskussionen, så man ska nog inte läsa arbetsgruppens rapport som facit. Gruppen har inte haft tillräckligt med information. Man har till exempel inte utvärderat den gamla centraliseringsförordningen eller jourförordningen. Blev det faktiskt bättre för alla invånare i Finland eller blev det kanske till och med dyrare i en del områden?

Hurdan var stämningen i arbetsgruppen?

– Visst har vi respekterat varandra men nog har vi också haft väldigt olika åsikt. Vid sista mötet så sade jag att jag inte skriver under alla delar, men samtidigt fick jag också med en del saker jag ville ha i rapporten. Så nog har man lyssnat och försökt ta in olika aspekter.

Kinnunen berättar att det hon varit mest kritisk mot är antagandet att det automatiskt skulle lindra personalbristen inom hälso- och sjukvården om man skär ner antalet centralsjukhus och krymper antalet jourmottagningar som är öppna nattetid.

Nu vill hon se noggranna konsekvensbedömningar av de förslag som lagts fram.

– Inte har vi gjort tillräckligt med arbete, arbetsgruppen fick jättekort tid och det kommer att kräva mycket mer arbete innan man är redo att dra upp så här stora riktlinjer. Annars kan situationen bli värre.

– Och det jag igår fick höra om tidtabellen bådar inte gott. Vi får hoppas att man hinner göra mycket på kort tid.

Litar på att Vasa centralsjukhus får fortsätta som hittills

Enligt arbetsgruppens förslag skulle antalet centralsjukhus i Finland halveras. I nuläget finns det femton, varav åtta har omfattande jour (bland annat Vasa och Seinäjoki) och sju har en snävare profil av dygnetruntjour (bland annat Karleby och Kotka).

Nu föreslår man att Finland skulle ha fem till åtta centralsjukhus, utöver de fem universitetssjukhusen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg.

Marina Kinnunen tror att Vasa centralsjukhus kommer att få behålla sin status.

– Om man gör arbetet på ett bra sätt nu efter rapporten så får vi nog i Österbotten ha kvar ett centralsjukhus. Det litar jag på.

För det talar flera faktorer enligt Kinnunen. Inte minst att Vasa centralsjukhus är det enda sjukhuset som helt och hållet klarar av att ge service på båda språken. Enligt Kinnunen har också invånarna rätt till specialiserad sjukvård på sitt eget modersmål. Tvåspråkigheten sitter i personalen, som inte låter sig flyttas.

– Sedan har vi också längst väg till ett universitetssjukhus. Samtidigt har vi en befolkningsmängd som inte sjunker lika drastiskt som i en del andra områden. Infrastrukturen har vi redan, så det är många saker som talar för att vi kommer att ha ett centralsjukhus också i framtiden.

Finns det då något som talar emot att vi får behålla vårt centralsjukhus?

– Om man gör det här arbetet på ett bra sätt nu när man börjar bereda lagstiftningen så skulle jag inte tro det. Klart vi måste vakta på den här saken hela tiden och jobba för den, inte kan vi ta något för givet. Politiskt kommer det att vara jätteviktigt att jobba för att vi får behålla den nivå som vi har haft i Österbotten.

Bildtext Vasa centralsjukhus ställning tryggas bland annat av den unika tvåspråkiga profilen. Men det gäller ändå för politikerna att nu slå vakt om sjukhuset, hälsar Marina Kinnunen.

Kinnunen tror att det kommer att bli politisk dragkamp om centralsjukhusen.

– Jag kan ju bara gissa men nog tror jag att den här frågan kommer att väcka mycket diskussion. Alla områden vill ha kvar sitt centralsjukhus.

Mycket till arbetsro har personalen i vårdbranschen inte fått de senaste åren och någon sådan syns inte till nu heller, medger Kinnunen.

– Det känns säkert inte roligt, det kan jag förstå. Det är likadant överallt. Om man känner sig hotad exempelvis på ett centralsjukhus, så nog reagerar personalen. Ur den synvinkeln är det här inte så bra. Jag hoppas att vi i Österbotten håller oss lugna. Det här är en rapport och nu börjar arbetet med lagberedning och den politiska diskussionen. Först efter det vet vi hur det blir.

Vill bygga trygga strukturer i Jakobstad

I Jakobstad och Pedersöre rasar vårdpolitiker över att jouren vid Malmska är hotad igen.

Marina Kinnunen vill att man börjar planera för hur befolkningen i den norra delen av området ska få en så god service som möjligt ifall förslagen skulle gå igenom som sådana.

Hon påpekar att många österbottningar har fel uppfattning om hurdan jourmottagningen i Jakobstad är. Jouren erbjuder ingen specialiserad sjukvård, utan det är fråga om basservice. Hon säger att hon ändå förstår den oro förslaget om en slopad nattjour väcker.

– Förstås får man vara oroad. Jouren är en viktig del av vården i norra delen och därför måste vi utveckla servicen så att befolkningen känner att de ändå får den service som de behöver. Ifall det skulle gå så att det här drivs igenom.

Bildtext Har barnet öroninflammation och blir otröstligt under kvällen? Då vill man gärna att vården finns nära. Men nu är nattjouren i Jakobstad åter hotad.

Kinnunen hoppas att man lyckas förstärka jouren i Jakobstad så att den blir bättre på dag- och kvällstid. Exempelvis kunde jouren hålla öppet så sent som till klockan 22. Därtill hoppas man fortsätta utveckla de digitala tjänsterna så att de fungerar bättre än idag.

Förstår oro i Karleby

I sjukhusrapporten konstateras att styrgruppen har varit oenig om antalet centralsjukhus. Halva styrgruppen skriver inte under förslaget.

En av dem som lämnat avvikande åsikt är Minna Korkiakoski-Västi, direktör vid Mellersta Österbottens välfärdsområde. Och Margita Lukkarinen, SFP-politiker i styrelsen för Mellersta Österbottens välfärdsområde, anser att det vore utopistiskt att utgå från att man skulle klara sig med fem till åtta centralsjukhus.

Marina Kinnunen förstår oron som sjukhusrapporten väckt i Mellersta Österbotten, men vill inte ta ställning till hur stort hotet mot centralsjukhuset i Karleby är.

– Jag vill inte kommentera hur det ser ut. Men jag vill påpeka att de som inte skrev under rapporten satt i styrgruppen, medan jag själv var med i arbetsgruppen. Och jag tycker att vi i arbetsgruppen var tvungna att försöka hitta någon typ av kompromiss. Jag förstår helt dem som inte skrev under och de saker de tog upp är precis de samma som jag också fört fram under arbetsgruppens arbete. Jag förstår oron. Det är stor skillnad mellan ett centralsjukhus och ett akutsjukhus.