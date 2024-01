Turkkila och Versluis nu på sjätte plats i EM: ”Vi missade poäng på tekniska otydligheter”

Två par har dragit i från, men där efter är det jämnt. Juulia Turkkila och Matthias Versluis finns på sjätte plats i EM-isdansen efter element av god kvalité men med vissa utmaningar i stegsättningen.

Juulia Turkkila och Matthias Versluis gjorde väl ifrån sig i rytmdansen vid EM i konståkning i litauiska Kaunas.

De regerande EM-bronsmedaljörerna ligger på sjätte plats i tävlingen, som är väldigt jämn i synnerhet vad gäller placeringarna 5–9. Där ligger alla paren inom 1,5 poäng.

Säsongens tema i rytmdansen är 1980-talet, och finländarna fick publiken med sig då deras nummer inleddes till takterna av låten Tell It To My Heart.

– Kvalitetsmässigt fick vi till det med elementen i vårt program, men i stegserierna hade vi några tekniska otydligheter. Där missade vi avgörande poäng, sa Matthias Versluis i konståkarförbundets pressmeddelande.

– Det är bara att kämpa vidare, den europeiska isdansen håller väldigt hög klass. Tävlingen är lång och nu fokuserar vi starkt på fridansen imorgon, sa Juulia Turkkila.

Pirinen utlovar show i fridansen

Det andra finländska paret Yuka Orihara och Juho Pirinen är uppe på en tionde plats efter den första dagen.

– I fridansen imorgon blir det en verklig show, det är vårt varumärke, sa Juho Pirinen.

6 min Yuka Orihara och Juho Pirinen i rytmdansen. - Spela upp på Arenan

Inför den avslutande fridansen har tävlingens förhandsfavoriter, italienarna Charlene Guignard och Marco Fabbri samt britterna Lilah Fear och Lewis Gibson dragit ifrån i täten.

Värdlandets par Allison Reed och Saulius Ambrulevicius ligger på tredje plats.

EM i konståkning

Läget i isdansen efter rytmdansen

1. Charlene Guignard / Marco Fabbri ITA 86,80

2. Lilah Fear / Lewis Gibson GBR 85,20

3. Allison Reed / Saulius Ambrulevicius LTU 80,73

4. Jevgenija Lopareva / Geoffrey Brissaud FRA 78,47

5. Natalie Taschlerova/ Filip Taschler CZE 76,68

6. Juulia Turkkila / Matthias Versluis FIN 76,36

7. Diana Davis / Gleb Smolkin GEO 76,33

8. Loicia DeMougeot / Theo le Mercier FRA 75,69

9. Katerina Mrazkova / Daniel Mrazek CZE 75,19

10. Yuka Orihara / Juho Pirinen FIN 68,59