Otäck krasch i Wengens störtlopp – se då Alexander Aamodt Kilde åker in i skyddsnätet: ”Är vid medvetande”

Damerna i nordisk kombination har hoppat klart för dagen. För Minja Korhonen blev det en åttondeplats i backmomentet och hon går ut i skidspåret knappt två minuter efter norskan Mari Leinan Lund.

Den andra finländaren Heta Hirvonen slutade på 19:e plats och är drygt tre minuter efter.

Skidmomentet börjar klockan 15.45 och sänds direkt på Arenan.

Backmomentet

1. Mari Leinan Lund NOR

2. Gyda Westvold Hansen NOR +0.22

3. Ida Marie Hagen NOR +0.56

4. Haruka Kasai JPN +1.00

5. Lisa Hirner AUT +1.08

8. Minja Korhonen FIN +1.54

19. Heta Hirvonen FIN +3.04