Norsk trippelseger i nordisk kombination – Minja Korhonen sjua

Ingen lyckades utmana norskorna i nordisk kombination i tyska Oberstdorf. Mari Leinan Lund knep förstaplatsen, efterföljd av Ida Marie Hagen och Gyda Westvold Hansen.

Finska Minja Korhonen slutade på en sjunde plats, 2.18,9 minuter bakom Mari Leinan Lund. Placeringen är säsongens svagaste i världscupen för Korhonen.

Tävlingens andra finländare Heta Hirvonen slutade på en 25:e plats.

Tidigare på lördagen var Norges Jarl Magnus Riiber starkast i herrloppets spurtstrid före österrikiska duon Johannes Lamparter och Stefan Rettenegger. Eero Hirvonen blev 19:e, Ilkka Herola 20:e, Arttu Mäkiaho 34:e och Perttu Reponen 45:e.

Damer:

1. Mari Leinan Lund NOR 14.46,0

2. Ida Marie Hagen NOR + 13,5

3. Gyda Westvold Hansen NOR +1.06,1

7. Minja Korhonen FIN +2.18,9

25. Heta Hirvonen FIN +5.37

Herrar:

1. Jarl Magnus Riiber NOR 25.21,0

2. Johannes Lamparter AUT + 1,0

3. Stefan Rettenegger AUT + 3,3

19. Eero Hirvonen FIN +1.15,1

20. Ilkka Herola FIN +1.15,9

34. Arttu Mäkiaho FIN +2.28,5

45. Perttu Reponen FIN +3.44,0