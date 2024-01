Avslöjade att han använt dopningsklassad medicin före säsongen – nu fick Vetle Sjåstad Christiansen revansch efter petningen: ”Förtjänar en Oscar”

1. Vetle Sjåstad Christiansen NOR 22.27,2 (0)

2. Tommaso Giacomel ITA + 16,9 (1)

3. Tarjei Bø NOR + 20,1 (0)

4. Emilien Jacquelin FRA + 20,9 (0)

5. Johannes Dale NOR + 23,0 (2)

6. Justus Strelow GER + 33,8 (1)

7. Sebastian Stalder SUI + 39,4 (0)

8. Niklas Hartweg SUI + 41,8 (1)

9. Johannes Bø NOR + 43,6 (1)

10. Sturla Holm Lægreid NOR + 44,0 (1)

21. Otto Invenius FIN +1.10,8 (1)

24. Heikki Laitinen FIN +1.15,6 (0)

78. Olli Hiidensalo FIN +2.20,6 (3)

91. Arttu Heikkinen FIN +3.18,0 (3)