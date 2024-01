Antti Raanta stod för jätteräddning och hyllades av tränaren – Mikko Rantanen var delaktig i Colorados vändning från 0–3 till 5–3

Manchester City blixtvände och tog alla tre poäng på bortaplan mot Newcastle efter en 3–2 seger i engelska Premier League.

City tog ledningen efter en halvtimme då Bernardo Silva klackade in öppningsmålet. Sedan kvitterade svensken Alexander Isak för Newcastle och kort därpå satte Anthony Gordon hemmalaget i ledning.

Med en kvart kvar av speltiden byttes Kevin De Bruyne in. Belgaren har varit frånvarande i drygt tre månader på grund av skada. Efter bara fyra minuter på plan sköt han in 2–2-kvitteringen för City. På tilläggstiden slog han till igen med en pricksäker djupledspassning till norske inhopparen Oscar Bobb, som satte in segermålet. Målet var 20-årige Bobbs första i Premier League.

City kliver nu upp på andra plats i ligatabellen med två poäng bakom ledarna Liverpool.

Engelska Premier League

Newcastle United–Manchester City 2–3 (2–1)

Chelsea–Fulham 1–0