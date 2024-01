Slutspelsjagande Utah Jazz fortsätter att vinna – Lauri Markkanen stod för 29 poäng mot Los Angeles Lakers

I nordisk kombination har Minja Korhonen ett bra utgångsläge inför eftermiddagens skidmoment.

Korhonen slutade sjua i backmomentet och startar 30 sekunder efter backhoppningsettan Mari Leinan Lund. Norge lade beslag på de tre bästa placeringarna i hoppbacken.

Skidmomentet börjar klockan 13.00 och sänds i TV2 och på Arenan.

Backmomentet

1. Mari Leinan Lund NOR

2. Gyda Westvold Hansen NOR +0.06

3. Ida Marie Hagen NOR +0.12

4. Svenja Würth GER +0.17

5. Haruka Kasai JPN +0.22

6. Lisa Hirner AUT +0.26

7. Minja Korhonen FIN +0.30

28. Heta Hirvonen FIN +1.15 Q