Tränaren kom med dystert avslöjande efter segern i Vasa – Ilves har polisanmält dödshot mot spelare: ”Gick totalt över gränsen”

I skidmomentet i nordisk kombination tappade Minja Korhonen två placeringar, men åkte trots det i mål på en fullt godkänd niondeplats i Oberstdorf i Tyskland.

Det var blåröd dominans då Norge lade beslag på de fyra första placeringarna. Ida Marie Hagen vann med 23 sekunders marginal till tvåan Gyda Westvold Hansen.

Den 16-åriga Korhonen har varit bland de tio bästa i samtliga sex tävlingar den här säsongen. Placeringsraden skrivs nu 6–5–3–5–7–9.

Finlands andra deltagare Heta Hirvonen slutade på 27:e plats.

Resultat

1. Ida Marie Hagen NOR 14.33,9

2. Gyda Westvold Hansen NOR + 22,8

3. Mari Leinan Lund NOR + 40,9

4. Marte Leinan Lund NOR + 54,6

5. Nathalie Armbruster GER + 55,3

9. Minja Korhonen FIN +1.22,8

27. Heta Hirvonen FIN +3.58,7