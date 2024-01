Läskiga scener då Flicklejonen var chanslösa i bronsmatchen – finländska 14-åringen låg orörlig på isen i flera minuter

Nu är skidmomentet i Oberstdorf avslutat. Norska Jarl Magnus Riiber knep liksom i backmomentet första platsen i skidmomentet. Riiber var 2,2 sekunder snabbare än österrikiska tvåan Stefan Rettenegger. Tyske Manuel Faisst slutade trea.

På den blåvita sidan var skidmomentet en besvikelse. Eero Hirvonen slutade 15:e och Ilkka Herola 16:e. Hirvonen blev 39,5 sekunder från täten.

De andra finländarna Arttu Mäkiaho slutade 34:e och Perttu Reponen 40:e.

Nordisk kombination, herrar

HS 137 + 7,5 km

1. Jarl Magnus Riiber NOR 18.43,9

2. Stefan Rettenegger AUT + 2,2

3. Manuel Faisst GER + 11,8

4. Jens Lurås Oftebro NOR + 13,7

5. Johannes Rydzek GER + 17,4

6. Kristjan Ilves EST + 17,4

7. Terence Weber GER + 17,4

8. Martin Fritz AUT + 22,2

9. Espen Björnstad NOR + 23,2

10. Thomas Rettenegger AUT + 27,9

15. Eero Hirvonen FIN + 39,5

16. Ilkka Herola FIN + 40,5

34. Arttu Mäkiaho FIN +1.39,0

40. Perttu Reponen FIN +2.02,7