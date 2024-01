Alpina världscupens otäcka krascher blev ett hett samtalsämne – hård kritik riktas mot tajta tävlingsschemat: ”Man riskerar allt in i det sista”

I schweiziska Wengen skedde det ett flertal obehagliga krascher under världscupsveckan. Yles alpina expert Marcus Sandell säger att allt för många tävlingar är inbakade under samma vecka.

Otäcka utkörningar har varit en het potatis under den alpina världscupen i Wengen.

På torsdag tappade Marco Kohler balansen och åkte ur banan med en hastighet på 140 kilometer i timmen under herrarnas störtlopp. På fredagen föll fransmannen Alexis Pinturault ruskigt under herrarnas storslalom. Men den allvarligaste av krascherna skedde under lördagens störtlopp då Norges Alexander Aamodt Kilde tappade kontrollen i sista branten före mållinjen och åkte med rasande fart in i skyddsnätet.

Kohlers och Pinturaults säsonger är troligtvis över på grund av skadorna de åkte på. För Kildes del följde en operation på sjukhuset i Bern. Han tvingades operera vaden och axeln hade gått ur led. Under söndagskvällen stod det klart att han missar resten av säsongen.

– Förhoppningsvis var det här sista gången någonsin som vi har tre tävlingar i rad, kommenterade herrarnas världsetta Marco Odermatt i Viaplay.

Bildtext Marco Odermatt kritiserar det tajta tävlingsschemat. Bild: EPA-EFE/All Over Press alpint,storslalom,Marco Odermatt

En dålig kombination

Marcus Sandell är på samma linje som Odermatt. Han anser inte att banan i Wengen var orsaken till farligheterna. Däremot är tröttheten som orsakats av det tajta tävlingsschemat och banans längd inte en bra kombination.

– Programmet har förändrats helt eftersom så många lopp var tvungna att ställas in i början av säsongen. Dessa lopp har klämts in i redan befintliga tävlingshelger. Man går ju in i varje tävling för att ge allt man har, och då blir det olyckor i den längsta branten med den högsta hastigheten, säger Sandell.

Kilde var tidigare i veckan sjuk i influensa. På torsdagen slutade han ändå trea, trots att han var krasslig.

– Med största sannolikhet tog Kildes krafter slut på grund av att han hade varit sjuk. Det är klart att en influensa känns i kroppen. Schemat var bara alldeles för tungt, spekulerar Sandell.

Sandell föreslår att ett alternativ vore att man helt enkelt hoppar över tävlingar inhiberats. Det skulle dock skapa ojämlikheter mellan grenarna.

– Grenarnas mängd vore densamma. Det skulle finnas fler tekniktävlingar än tävlingar i fartgrenar, som givetvis skulle påverka i sammandraget. Så det finns en speciell typ av politik bakom det.

Det sker inhiberingar vartenda år. Sandell tycker att det internationella skidförbundet Fis borde fundera på att ordna reservtävlingar.

– I stället för att ha dubbeltävlingar i Wengen skulle man under försäsongen kunna ha en extra tävling någonstans.

”Det är saker som hör till grenen”

Elian Lehto slog karriärs bästa under lördagen då den alpina världscupens enda finländska herråkare lyckades ta en 20:e plats.

Lehto påminner om att fartgrenarna alltid innehar sina egna risker.

– Det är saker som hör till den här grenen. Man vill ha de bästa tiderna för att vinna, så alla riskerar allt in i det sista. Det är klart det är otroligt farligt. Vi åker i väldigt höga hastigheter, vi är helt slut, två minuters åkning ligger under med skarpa kurvor, säger Lehto.

– Det är någonting vi alla förhåller oss till i skedet då vi gör oss klara för start. Om vi börjar ta bort de element som har funnits i denna gren de senaste 80 åren, är det inte längre frågan om samma gren.

23 s Se Alexander Aamodt Kildes otäcka krasch. - Spela upp på Arenan

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Urheilus artikel ”Rajusti kaatunut alppihiihtotähti jakoi suloisen kuvan toipumisestaan – täyteen ängetylle kisaohjelmalle kovaa kritiikkiä” av Joel Sippola. Bearbetning och översättning av Hugo Tallqvist.

Artikeln uppdaterad 20.10 med uppdateringen att Alexander Aamodt Kilde missar resten av säsongen.