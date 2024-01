Fler fall av fästingburen hjärninflammation i fjol – vaccinationerna mot TBE utvidgas

Enligt THL anmäldes fler fall av fästingburen hjärninflammation, TBE, år 2023 än året innan. Områden som omfattas av gratis TBE-vaccin utvidgas i år.

Fram till slutet av september 2023 anmäldes 160 fall av fästingburen hjärninflammation, TBE. Antalet fall av TBE ökade tydligt från år 2022, då det under hela året anmäldes sammanlagt 123 fall av TBE. År 2021 anmäldes 148 fall av TBE under hela året.

Institutet för hälsa och välfärd, THL, samlar in information om bland annat TBE till sitt register för smittsamma sjukdomar.

Incidensen av TBE var högst i Finlands kustområden. Till exempel konstaterades 67 fall per 100 000 invånare i Gustavs, 45 fall per 100 000 invånare i Pargas och 35 fall per 100 000 invånare på Åland.

Vaccinationsprogrammet utvidgas

I år utvidgas det nationella vaccinationsprogrammet i flera områden. Nya områden och kommuner som omfattas är postnummerområdet Bromarv (10570) i Raseborg, Björnsö i Helsingfors, postnummerområdet Kuusimäki-Lavola (53810) i Villmanstrand och Tohjmajärvi kommun.

Dessutom utvidgas området i Kemi som omfattas av vaccinationsprogrammet så att det täcker postnummerområdena Takajärvi-Haukkari (94700), Pikku Berliini-Hepola (94830), Veitsiluoto (94800), Ajos (94900) och Peurasaari (94720).

Vaccinationerna mot TBE fortsätter i områden som redan tidigare omfattats av vaccinationsprogrammet.

Vaccinationer som omfattas av programmet, som till exempel TBE-vaccinet, är avgiftsfria för alla invånare och dem med långvariga fritidsboenden i området som fyllt tre år.

Mera information om TBE-vaccinet hittas på THL:s webbplats.

Viktigt att vaccinera sig

Enligt Henna Mäkelä, forskare vid THL, är största delen av dem som smittas inte vaccinerade.

”Det är viktigt att se till att man har ett vaccinationsskydd, i synnerhet om man bor i ett område som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet”, säger Mäkelä i THL:s pressmeddelande.

Tidigare år följdes förekomsten av TBE upp för hela kalenderåret, men år 2023 framåt byttes uppföljningsperioden i månadsskiftet september–oktober. Antalet fall av TBE år 2023 är alltså inte helt jämförbart med tidigare år eftersom uppföljningsperioden endast var 9 månader lång, från januari till slutet av september.

Ändringen införs för att man tidigare ska kunna se över och uppdatera vaccinationsrekommendationerna.