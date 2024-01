Rekord för Yle Arenan 2023 - pilsnerraggare, en katt vid namn Klösus och en längtan till landet publikfavoriter på svenska

Bakom Yle Arenans tillväxt står ett allt bredare utbud textat till svenska kombinerat med innehåll på finlandssvenska och innehåll från övriga Norden.

”Det är glädjande att se hur uppskattad och använd Yle Arenan är”, säger Gitte Laurell, chef för Yle Arenan.

År 2023 var ett starkt år för Yle Arenan: serierna Längtan till landet och Pilsnerraggarna är exempel på serier som blev populära och nådde över språkgränsen. Pilsnerraggarna som fenomen uppmärksammades stort i medier och lockade en stor publik.

Många innehåll på svenska på Yle Arenan lockade också ifjol en stor finskspråkig publik och samtidigt kunde Yle Arenan erbjuda mera innehåll med svensk text.

Finlandssvenska klassiker som Stafettkarnevalen växte sig rekordstort för publiken på Yle Arenan.

”Yle Arenan ska finnas med på de händelser som förenar vår publik på svenska i Finland, som Stafettkarnevalen, Näsdagen och lucia. Det är fint att vi kan samlas kring dessa lägereldar”, säger Laurell.

Nordiska serier och innehåll för hela familjen

Det är också klassiker som lockar många lyssnare till Yle Arenan. Ted & Kaj och sommarpraten behåller sina positioner som lyssnarnas favoriter, samtidigt som poddutbudet växer.

Det nordiska innehållet utgör fortsättningsvis en väsentlig del av Yle Arenans utbud: dramaserier, till exempel norska Exit och svenska Händelser vid vatten, Solsidan, Klassen och Morden i Sandhamn, är publikfavoriter.

Yle Arenan är mer än någonsin en tjänst för hela familjen och bjuder på mycket för familjens yngre: Buu-klubben, som genomgick en förnyelse i början av 2023, har dubblerat sina tittarsiffror på Yle Arenan. Under julhelgen kunde Yle Arenan bjuda på något alldeles unikt för hela familjen, då det var premiär för serien Hallonbacken, som baserar sig på succéboken av Eva Frantz. Den tredelade rysaren publicerades under julhelgen, och på Yle Arenan gick det också att se en dokumentär om hur det gick till när Hallonbacken gjordes.

Yle Arenan tog under 2023 flera steg framåt för att skapa en bättre tjänst för alla. Yle Arenans mobilappar kan, via den inloggning som genomfördes, ge användaren en bättre tjänst och användarupplevelse. Användare som loggat in kan bland annat fortsätta titta och lyssna där man blev, favoritmarkera och få personanpassade rekommendationer om man så önskar. Yle Arenan kan fortfarande användas via en webbläsare utan inloggning.

Yle Arenan valdes till årets digitala tjänst på Software Finlands prisgala hösten 2023 och rankades som Finlands tredje mest uppskattade varumärke i en studie gjord av Taloustutkimus och Alma Media.